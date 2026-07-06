Tutuklu Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Meclis'e duygusal mektup

Silivri Belediyesi'nin Temmuz Ayı 1. Meclis birleşimi, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun gönderdiği anlamlı mektupla açıldı. Toplantıda bizzat bulunamayan Başkan Balcıoğlu'nun kaleme aldığı satırlar, Cumhuriyet Halk Partisi CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Ender Unutan Ersözlü tarafından meclis kürsüsünden okundu. Balcıoğlu mesajında, tüm Silivrililere, Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici’ye ve mecliste grubu bulunan CHP, AKP ile MHP'li tüm üyelere sevgi, saygı ve özlemlerini iletti. Balcıoğlu, toplantıda yer alamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUM AMA MORALİM YERİNDE"

Mektubunda içinde bulunduğu duruma dair samimi açıklamalarda bulunan Başkan Balcıoğlu, kelimeleri toparlamakta güçlük çektiğini belirterek, “Sizlere bu satırları yazarken kelimeleri toparlamakta zorlanıyorum. Zor bir süreçten geçiyorum. Elbette geçecek! Ama iyiyim, moralim yerinde. Sizleri ve belediyedeki çalışma arkadaşlarımı özledim" ifadelerine yer verdi.

Meclis üyelerine hitaben yazdığı satırlarda, Silivri Belediye Meclisi'nin İstanbul genelindeki belediyeler arasında her zaman örnek gösterilen bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, bu saygın ve uyumlu duruşun bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğine olan inancını dile getirdi. Balcıoğlu, “Silivri Belediye Meclisi’miz, İstanbul’daki belediyeler arasında her zaman örnek gösterilen bir meclis olmuştur. Olmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

"MAKAMLAR GEÇİCİ, ASIL OLAN HALKA HİZMETTİR"

Silivri için birlik, dayanışma ve ortak akıl ekseninde çalışmanın önemine özellikle dikkat çeken Balcıoğlu, şunları kaydetti:

“Meclisimizin örnek gösterilmesine katkı sunan, emek veren iktidarıyla ve muhalefetiyle bütün meclis üyesi arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Birlik, dayanışma ve ortak akılla Silivri’mize hizmet yolculuğumuzun süreceğine inanıyorum. Benim için makamlar gelip geçicidir. Asıl olan halka hizmettir. Birbirimize olan saygımızdır. Silivri’mize duyduğumuz sevgidir. Siyasi görüşü, memleketi neresi olursa olsun; hemşehrilerimize karşı taşıdığımız sorumluluktur. Allah’ın izniyle ben yine aranıza döneceğim. Yine birlikte çalışacağız, yine birlikte güleceğiz. Yine Silivri’miz için omuz omuza yürüyeceğiz."

Balcıoğlu mektubunu, meclis üyelerine çalışmalarında başarılar dileyip alınan kararların Silivri için hayırlı olmasını temenni ederek ve “Çalışmalarınızda başarılar diler, aldığınız kararların hayırlı olmasını diliyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah’a emanet olun. Sevgi ve saygılarımla” sözleriyle tamamladı. (ANKA)