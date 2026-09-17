Tutuklanan narkotik müdürünün rüşvet yazışmaları ortaya çıktı! Parmak izi bile sildiriyormuş

Antalya’da iki narkotik şube müdürünün de aralarında bulunduğu altı kişinin tutuklandığı soruşturmada, uyuşturucu dosyaları üzerinden rüşvet istendiği ve delillerdeki parmak izlerinin sildirildiği iddiaları ortaya çıktı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Narkotik Şube Müdürü Ersin D. E. ile eski şube müdürü Okan U.’nun da aralarında bulunduğu altı kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Dosyada, Okan U.’nun Şubat 2023 ile Eylül 2026 arasındaki WhatsApp yazışmaları ve bir ses kaydı yer aldı. Okan U.’nun görev yaptığı dönemde bazı şüpheliler aleyhindeki delilleri "temizlemek" için "rüşvet" aldığı öne sürüldü.

ÖNCE TAKİBE ALIP SONRA PARA İSTEMİŞLER

Dosyadaki yazışmalara göre Okan U. ile avukat R.K., geçmişte uyuşturucu dosyası bulunan kişileri yeniden takibe aldırdı. Ardından takibin sona ermesi ve dosyaların kapatılması karşılığında para istedikleri iddia edildi.

R.K., 7 Haziran 2026’da V.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 10 kişinin "uyuşturucu ticareti yaptığını" ileri süren bir mesajı Okan U.’ya gönderdi. Avukat, "Çalışıyoruz reis. Alacağız o parayı gör bak" diye yazdı. Okan U. ise "Ben yarın taktırırım bunları projeye" yanıtını verdi.

İki gün sonra Okan U., bu kişilerin polis takibine alındığını gösteren bir fotoğraf göndererek "Hallettik abi, takibe devam ediyoruz. Ensesindeyiz abi. Ekipleri peşine taktık" dedi. R.K. daha sonra aynı kişiler hakkında uyuşturucu ticareti suçundan takipsizlik kararı verilmesini istedi. Okan U.’nun yanıtı "Tamam canım" oldu.

DW Türkçe’den Alican Uludağ'ın haberine göre; Avukatın, takip edilen kişilere söylemeyi planladığı sözler de mesajlarda yer aldı:

"Bu arkadaşlar da bir hafta içinde bu işin düzelmesini istiyorlarsa paramızı getirsinler, hayatlarına devam etsinler, yani takip de bitsin. İşte ne güzel fiziki takipte bitmiş olacak"

İddiaya göre V.Ç. para talebini reddetti. Daha sonra düzenlenen operasyonda 1 kilo 20 gram kokainle gözaltına alındı.

V.Ç.’nin, Narkotik Şube’de Okan U. ve ekibi tarafından darbedildiği de öne sürüldü. Tutuklanmasının ardından V.Ç., dosyanın kapatılması karşılığında kendisinden rüşvet istendiği iddiasıyla Okan U. ve R.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dosyadaki mesajlar, bu gelişmenin ardından Okan U. ile avukat arasında küfürleşmeye varan bir tartışma yaşandığını gösterdi.

UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ İÇİN 'ÖNÜNÜ AÇTIK' DEDİ

Soruşturma dosyasına Okan U., R.K. ve para gönderilen S.G. arasındaki bir konuşmanın ses kaydı dökümü de girdi. Kayıtta Okan U., birlikte "ekip" olduklarını söyledi.

"Goşto" lakaplı uyuşturucu şüphelisi M.A.S.’nin önünü açtıklarını, bir yıldır polisin peşinde olmadığını ve bu sürede kilolarca uyuşturucu sattığını anlattı.

Okan U., M.A.S.’nin kendi "muhbiri" olduğunu ancak kendisine "hiçbir iş vermediğini" savundu.

Şüphelinin bütün dosyalarından beraat ettiğini söyleyerek şu ifadeyi kullandı:

"Öyle oldu böyle oldu, kırk gün yattılar ama kılçıksız çıktı. Bir plan dahilinde işledi tıkır tıkır. Bütün dosyalarından yırttı"

YAZIŞMALARDA PARA MİKTARLARI DA VAR

Dosyadaki daha eski mesajlarda da farklı şüpheliler ve para talepleri yer aldı. R.K., 14 Şubat 2024’te "Hz. Davut" dediği bir uyuşturucu şüphelisinin durumunu sordu. Okan U. önce "Serbest" yanıtını verdi, ardından "Uç uçabildiğin kadar, kanatlar senin. Rüzgârı hisset" diye yazdı. Polis, bu konuşmayı "Davut" adlı kişiden serbest bırakılması karşılığında yüksek miktarda rüşvet istenmesi olarak değerlendirdi.

12 Haziran 2024’teki konuşmada R.K., bir şüphelinin gözaltına alınmasını istedi. Okan U., kalp emojisiyle birlikte "peki" yazdıktan sonra "250 bin TL" dedi. Avukat ise "Ama fazla tacir olmamak lazım biraz esnaf işi yap" karşılığını verdi.

R.K. aynı yazışmalarda "Maşallah" adlı bir kişiden 6 bin dolar istediğini belirterek "Getirirse erkek sözü" diye yazdı. Okan U. bunun üzerine "Nolcak ki Maşallah'a. Ne yapacağız" diye sordu.

İki gün sonraki mesajlarda R.K., Okan U.’ya bir adres gönderdi ve "İki çocuk Denizli'den gelmiş. Yüklü coco getirmişler. Kod isim kullanıyorlarmış" diyerek bu kişilere operasyon yapılmasını istedi.

Bu kişilerden uyuşturucu alan F.K.’nin arsa zengini olduğunu da belirtti. Görüşmenin devamında "para işini çözelim" diyen avukat, Okan U.’nun verdiği hesaba 184 bin TL gönderdi.

TERAZİDEKİ PARMAK İZİ SİLİNDİ İDDİASI

Soruşturma ekipleri, bazı uyuşturucu şüphelilerini kurtarmak için deliller üzerindeki parmak izlerinin rüşvet karşılığında sildirildiğini de ileri sürdü.

Dosyaya giren 11 Temmuz 2024 tarihli mesajlarda Okan U., dokuz gram kokain ve hassas teraziyle yakalanan Suphi G. hakkında "makama arz" biçiminde hazırlanmış bilgi notunu avukata iletti.

R.K., ele geçirilen teraziye ilişkin "Sadece terazi. Diğer kriminal önemli değil. Sadece terazi parmak izi çıkmazsa gol" diye yazdı.

Okan U. buna da "Tamam canım" yanıtını verdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünün 18 Temmuz 2024 tarihli yazısında, suç unsuru olarak değerlendirilen eşyalarda şüphelilere ait parmak izi bulunmadığı belirtildi.