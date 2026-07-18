Tutuklanan kritik isim Alper Çelik'ten Haluk Levent itirafı: Telefonla emir verip kupon yaptırıyordu

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Çelik, ifadesinde Haluk Levent'in yönlendirmesiyle para transferleri, borsa işlemleri ve bahis oynandığını öne sürdü.

Savcılık ifadesine göre Çelik, kendisine telefonla talimat verildiğini, istenilen miktarlarda parayı kendi hesabına yatırdığını, ardından borsa işlemlerinin gerçekleştirildiğini iddia etti. Bahis işlemlerinde ise kendi adına hesap açıldığını belirten Çelik, kuponları çoğunlukla kendisinin oynadığını, zaman zaman hesabına Haluk Levent'in de giriş yaptığını ileri sürdü.

Çelik şunları söyledi:

"Bahis sitesi hesabına para yatırabilmek için banka hesabının da sizin adınıza olması gerekiyordu. Bu nedenle benim adıma bir bahis hesabı açıldı. Bana 'Şu maçlara kupon yap' diye yazıyordu, ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen hesabıma kendisi girip oynuyordu ancak çoğunlukla bana yaptırıyordu. Gerçekten de söylenen miktarlar kadar para kaybettik."

"PARALARIN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Ahabere göre, para trafiğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Çelik, zaman zaman Kapalıçarşı'dan döviz alarak farklı banka hesaplarına yatırdığını, bazı kişilerden teslim aldığı paraları belirtilen hesaplara aktardığını veya elden teslim ettiğini söyledi. Çelik, söz konusu paraların kaynağını bilmediğini savunarak, "Ben paraların nereden geldiğini bilmiyorum" dedi.

Soruşturma dosyasına, Haluk Levent ile Alper Çelik arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmalarının da delil olarak girdiği öğrenildi.

Dosyada yer alan mesajlarda futbol karşılaşmalarına yönelik bahis tahminleri ile "100", "200", "300 bin" gibi yüksek tutarlı kuponlara ilişkin ifadelerin bulunduğu, bazı yazışmalarda ise para transferi ve ödemelere ilişkin mesajların yer aldığı belirtildi.

İncelemeye alınan ekran görüntülerinde tek kuponda 500 bin TL tutarında bahis oynandığının görüldüğü kaydedildi.

İfadesinin sonunda etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini yineleyen Çelik, soruşturmaya katkı sunmaya hazır olduğunu belirterek, maddi ve manevi zarara uğradığını, mağdur ve suçsuz olduğunu öne sürdü. Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.