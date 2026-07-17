Son Dakika | AHBAP Derneği'nin kilit ismi Alper Çelik adliyeye sevk edildi! Noterde yakalanmıştı...

Haluk Levent ve 13 kişinin tutuklandığı AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Alper Çelik, dün İstanbul'da bir noterde yakalandı. AHBAP Derneği kurucularından olan Alper Çelik, emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ise Alper Çelik’in mali hareketlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Raporda, Çelik’in hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda işlemlerinde 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı bir artış yaşandığı, bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü ifade edildi.

19 MİLYON 566 BİN TL NAKİT YATIRMIŞ!

MASAK tespitlerine göre Çelik’in hesaplarında 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme işlemi gerçekleştirildi. Para transferlerinde de belirgin artış görüldüğü belirtilen raporda, işlem açıklamalarında "Borç ödeme", "Zafer Yay adına borç verdim", "Hlk için borç", "AHBAP faaliyetleri için borç", "AHBAP", "AHBAP borç" ve "Haluk için borç" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Raporda ayrıca, şüphelinin hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen paraların bir bölümünün şans oyunları gibi işletmelere ve bazı üçüncü kişilere transfer edildiği bilgisine de yer verildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.