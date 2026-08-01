Türkiye'nin ilk kadın itfaiye şoförü 26 yıldır aralıksız görevde

Kocaeli Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü mezunu Fatma Doğanay, üniformaya olan tutkusuyla itfaiyeciliği seçti. Doğanay'ın meslek aşkı, hayatının en ağır travmasıyla birlikte bambaşka bir anlam kazandı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sırasında Sakarya'daki evlerinde bulunan Doğanay, kız kardeşini enkaz altında kaybetti. Arama-kurtarma ve itfaiye ekiplerinin afetteki hayati rolünü bizzat yaşayarak kavrayan Doğanay, acısına rağmen diğer depremzedelere yardım eli uzattı.

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN İTFAİYE ŞOFÖRÜ

Doğanay, 2000 yılında mezuniyetinin ardından girdiği sınavları kazanarak Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'a katıldı. Böylece Türkiye'nin ilk kadın itfaiye şoförü unvanını aldı. O günden bu yana 26 yıldır aralıksız görevinin başında.

Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü anlatan Doğanay, "26 yıl çok uzun bir süre gibi görünse de buraya yeni başlayan genç meslektaşlarımı gördüğümde kendimi onlarla aynı yaşta hissediyorum. İşimi, çalışma arkadaşlarımı ve yöneticilerimi çok seviyorum. Sevilmeden yapılacak bir meslek değil bu. Gece nöbetine uykusuz kalacağımı bilerek ama içimdeki büyük bir neşeyle geliyorum. İtfaiyecilik zor, zor olduğu kadar da kutsal bir meslek" dedi.

SANİYELER İÇİNDE HAZIR

Havalimanında 24 saat vardiya sistemiyle acil durumlara müdahale ettiklerini belirten Doğanay, operasyonlarını şöyle anlattı:

"Telsizden bir anons geldiğinde ekip olarak saniyeler içinde kıyafetlerimizi giyip araçlarımıza geçeriz. Örneğin iniş takımı arızası yaşayan bir uçak için pilot yerel bekleme istediğinde pistteki stratejik noktalarımızda yerimizi alırız. Durum acil hal alırsa, her araç sıralı şekilde uçağın inişini takip eder ve uçak güvenli şekilde park pozisyonuna geçene kadar ona eşlik ederiz. Çok şükür bugüne kadar büyük bir olay yaşamadık; genellikle kuş çarpması, cam çatlaması veya lastik patlaması gibi durumlara hızlıca müdahale ediyoruz."

"PES ETMEYECEĞİZ"

26 yıllık deneyimiyle genç meslektaşlarına ilham veren Doğanay, kadınlara da güçlü bir mesaj gönderdi:

"Kadınların her alanda başarılı olacağına inanıyorum. Bence kadın olsun erkek olsun herkesin ne istiyorsa ona inanması ve bu uğurda mücadele etmesi yeterli. Kadınlarımızın istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok. Zorlukları elbette var ama pes etmeyeceğiz."

(DHA)