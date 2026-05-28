Türkiye'nin en güzel adası bayramda ağzına kadar doldu: Yer kalmadı

Denizi, tarihi dokusu, otantik sokakları ve yerel lezzetleriyle Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil noktalarından biri olan Bozcaada, 9 günlük Kurban Bayramı'nda tam kapasite çalışmaya başladı.

Tatilin birkaç gün öncesinde yüzde 70-80 seviyelerinde seyreden doluluk oranları, bayramın birinci günü itibarıyla yüzde 100'e yaklaştı. Adaya ulaşımı sağlayan Gestaş firması yoğunluk nedeniyle ek feribot seferleri düzenledi.

NATİONAL GEOGRAPHİC ETKİSİ

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Furıncı, yoğunluğun beklentilerin üzerine çıktığını söyledi. Furıncı, National Geographic'in Bozcaada'yı yemek yenilecek ve ziyaret edilecek en güzel 15 yer arasında göstermesinin ilgiyi artırdığını belirtti:

"Düne kadar yüzde 90'lara varan doluluk oranı bayramın birinci günü itibarıyla yüzde 100'e yaklaştı. Adaya gelmek isteyenler varsa rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ederim."

ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Restoran işletmecisi Zeki Ayaşlıgil adadaki hareketliliğin esnafa olumlu yansıdığını belirtti:

"Misafirlerimiz adaya akın akın geldi. Restoranlar ve oteller dolu dolu geçiyor. Gastronomi ilçesi seçildiğimiz için herkes Bozcaada'nın lezzetlerini tatmaya geliyor."

Kafe ve pastane işletmecisi Cemil Günday da yoğunluğun artarak devam ettiğini söyleyerek "Yarından sonra tam kapasiteye ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Tatilciler gündüz saatlerinde plaj ve koylarda denizin keyfini çıkarırken, akşam saatlerinde adanın otantik sokaklarında gezerek yerel lezzetleri deneyimledi.

(DHA)