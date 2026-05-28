9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde Amasra'ya toplam 25 bin 308 araç giriş yaptı. Bartın Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre en yoğun gün 6 bin 808 araçla cumartesi oldu. Pazar günü 3 bin 727, pazartesi 4 bin 534, arife günü 4 bin 575, bayramın birinci günü ise 5 bin 664 araç ilçeye girdi.

6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı bu sürede 100 bine yakın günübirlik tatilci ziyaret etti.

KALE VE ÇARŞIDA YÜRÜMEK BİLE ZORLAŞTI

İlçe merkezinin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri araçları Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese sahası, Büyük Liman sahası, okul bahçeleri ve Kaymakamlık önündeki otoparka yönlendirdi.

Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nda yoğunluk nedeniyle ziyaretçiler yürümekte güçlük çekti.

DENİZ VE MÜZE DE İLGİ GÖRDÜ

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu ilçede tatilciler plajlarda vakit geçirdi ve denize girdi.

Gezi tekneleriyle Amasra Kalesi ve Tavşan Adası'nı izleme fırsatı bulan ziyaretçiler, ilçenin deniz ağırlıklı mutfak kültürünü ve meşhur Amasra salatasını da denedi.

1982'den bu yana hizmet veren ve arkeolojik ile etnografik eserlere ev sahipliği yapan Amasra Müzesi'ni bayram tatilinde 3 bin kişi ziyaret etti.

