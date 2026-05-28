Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye UNESCO listesindeki ilçenin nüfusu bayramda 15'e katlandı: 10 binlerce kişi akın etti

UNESCO listesindeki ilçenin nüfusu bayramda 15'e katlandı: 10 binlerce kişi akın etti

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Bartın'ın Amasra ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 5 günde 25 bin 308 araç giriş yaptı, 100 bine yakın günübirlik ziyaretçi geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
UNESCO listesindeki ilçenin nüfusu bayramda 15'e katlandı: 10 binlerce kişi akın etti

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde Amasra'ya toplam 25 bin 308 araç giriş yaptı. Bartın Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre en yoğun gün 6 bin 808 araçla cumartesi oldu. Pazar günü 3 bin 727, pazartesi 4 bin 534, arife günü 4 bin 575, bayramın birinci günü ise 5 bin 664 araç ilçeye girdi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Yüz binden fazla Rus turist akın etti, nüfusu 10 katına kadar çıktı!Yüz binden fazla Rus turist akın etti, nüfusu 10 katına kadar çıktı!

6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı bu sürede 100 bine yakın günübirlik tatilci ziyaret etti.

KALE VE ÇARŞIDA YÜRÜMEK BİLE ZORLAŞTI

İlçe merkezinin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri araçları Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese sahası, Büyük Liman sahası, okul bahçeleri ve Kaymakamlık önündeki otoparka yönlendirdi.

amasra

Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nda yoğunluk nedeniyle ziyaretçiler yürümekte güçlük çekti.

amasra

DENİZ VE MÜZE DE İLGİ GÖRDÜ

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu ilçede tatilciler plajlarda vakit geçirdi ve denize girdi.

amasra

Gezi tekneleriyle Amasra Kalesi ve Tavşan Adası'nı izleme fırsatı bulan ziyaretçiler, ilçenin deniz ağırlıklı mutfak kültürünü ve meşhur Amasra salatasını da denedi.

Bayramda herkes Türkiye'nin UNESCO incisine akın etti: Yer kalmadıBayramda herkes Türkiye'nin UNESCO incisine akın etti: Yer kalmadı

1982'den bu yana hizmet veren ve arkeolojik ile etnografik eserlere ev sahipliği yapan Amasra Müzesi'ni bayram tatilinde 3 bin kişi ziyaret etti.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bartın Turizm Kurban Bayramı Tatil
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro