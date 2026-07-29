Türkiye'nin dört bir yanında ormanlar yanıyor! Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayıp rüzgârın etkisiyle ormana sıçrayan yangın ve yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatılırken; Bilecik, Antalya ve Adıyaman’da çıkan yangınlarda onlarca hektarlık alan ile çam fidanlıkları zarar gördü. Alevlere havadan ve karadan müdahaleler sürerken Antalya Kumluca'da ormanlara girişler 4 gün süreyle yasaklandı, Adıyaman Ali Dağı'ndaki yangınla bağlantılı gözaltına alınan bir şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETHİYE-ANTALYA KARA YOLU KAPATILDI EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 07.00 sıralarında çıkan yangını gören mahallelilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 261 personel, çok sayıda orman yangın söndürme işçisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekipler hem havadan hem de karadan müdahale etmeyi sürdürüyor. Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede ekiplerin yoğun söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

BİLECİK VE ANTALYA'DA YANGIN: DAHAN ÖNCE YEŞİLLENDİRİLEN ALAN DA YANDI

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, alevlerin ormana sıçramaması için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında makilik ve otluk alanda çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi. Arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler yakındaki ormana sıçradı. Aynı saatlerde Erentepe Mahallesi'ndeki çam fidanlığında da yangın çıktı. Bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 3 dönüm çam fidanının zarar gördüğü bölgenin, 2016 yılındaki yangının ardından yeşillendirme çalışmaları yapılan alan olduğu belirtildi.

Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesi'nde ise gece saatlerinde tarım arazileri ve yerleşim yerlerinin de bulunduğu noktada rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında 3 hektarı orman, 14 hektarı zirai alan olmak üzere toplam 17 hektar alan zarar gördü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

KUMLUCA'DA ORMANLARA GİRİŞ 4 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, artan yangın riski nedeniyle Kumluca Kaymakamlığı tarafından ormanlık alanlara girişlere 4 gün süreyle yasak getirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye ulaştığı belirtilerek olası yangınların önüne geçilmesi amacıyla bu kararın alındığı bildirildi.

Açıklamada; vatandaşlardan ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakmamaları, sigara izmariti, cam şişe ve yangına neden olabilecek atıkları doğaya bırakmamaları istendi, en küçük ihmalin dahi telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekildi. Şüpheli duman veya yangın görülmesi halinde vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu kaydedildi. İlçede ayrıca camilerden okunan sela ve belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

ADIYAMAN'DA 40 HEKTAR ALAN KÜL OLDU: 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adıyaman-Kahta kara yolunun 10’uncu kilometresindeki Ali Dağı mesire alanında geçen pazar günü gece saatlerinde çıkan yangında, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Olayın ardından Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da yaşanan bir diğer yangında ise merkeze bağlı Ahmet Hoca köyü kırsalındaki otluk alanda dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Kayaönü köyü civarındaki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin gece boyu sürdürdüğü müdahaleyle kontrol altına alınan yangında Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve diğer birimlerin desteğiyle soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü.