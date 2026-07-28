Manisa ve Aydın'da zeytinlik yangınları: Ekipler müdahale etti

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Manisa'nın Alaşehir ilçesi ile Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan zeytinlik yangınları ekipleri harekete geçirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, İzmir-Uşak kara yolu Kemaliye Mahallesi Kavşağı yakınındaki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

100 DÖNÜMLÜK ZEYTİN BAHÇESİ ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde de zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 100 dönümlük zeytinlik alanın zarar gördüğü bildirildi.