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Halk TV Türkiye Manisa ve Aydın'da zeytinlik yangınları: Ekipler müdahale etti

Manisa ve Aydın'da zeytinlik yangınları: Ekipler müdahale etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü.

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Manisa ve Aydın'da zeytinlik yangınları: Ekipler müdahale etti
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Manisa'nın Alaşehir ilçesi ile Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan zeytinlik yangınları ekipleri harekete geçirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, İzmir-Uşak kara yolu Kemaliye Mahallesi Kavşağı yakınındaki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa ve Aydın'da zeytinlik yangınları: Ekipler müdahale etti - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

100 DÖNÜMLÜK ZEYTİN BAHÇESİ ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde de zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa ve Aydın'da zeytinlik yangınları: Ekipler müdahale etti - Resim : 2

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 100 dönümlük zeytinlik alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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