Türkiye'de nadiren görülüyor: Karadeniz sahilinde ilk kez ortaya çıktı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yürütülen yaban hayatı gözlemleri sırasında bölgede daha önce hiç kaydı bulunmayan sazhorozu ilk kez görüntülendi. Karadeniz kıyısındaki Ezine Çayı deltasında mola veren iki göçmen kuş, kentin yaban hayatı haritasına adını yazdırdı.

TÜRKİYE'DE SADECE 8 İLDE GÖRÜLDÜ

Kırmızı kafası ve parlak mavi tüyleriyle dikkat çeken nadir canlı, doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol tarafından doğal ortamında kayda alındı. Gerçekleştirilen bu tespit sayesinde Kastamonu, koruma altındaki sazhorozunun Türkiye sınırlarında belgelendiği 8'inci il oldu. Şenol, eşli halde dolaşan kuşların bölgede yuva kurarak üreyip çoğalma ihtimalinin son derece sevindirici olduğunu bildirdi.

GÖÇ YOLUNDA KRİTİK SIĞINAK

Ezine Çayı'nın kuş göç yolları üzerindeki hayati önemine işaret eden doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, sulak alanın onlarca canlıya güvenli bir barınak sağladığını vurguladı. Elde edilen tarihi başarının altını çizen Şenol, "Sazhorozunun daha önce Kastamonu'da kaydı yoktu. İlk kaydı Abana'da yaptığımız çalışmayla oluşturuldu, bunu da başarmış olduk. Bizler, Ezine Çayı'nı çok sayıda türe ev sahipliği yapmasından dolayı kuş cenneti olarak adlandırıyoruz. Son olarak kaydını oluşturduğumuz sazhorozu da bunu bir kez daha göstermiş oldu" dedi.

(AA)