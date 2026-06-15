Türkiye'de 25 yeni il kuruluyor! İşte il yapılması planlanan 25 ilçe

İktidar, seçim yatırımı kapsamında yeni illerin kurulmasının önünü açmaya hazırlanıyor. Gerekli şartları taşıyan ilçelerin il yapılmasıyla birlikte Türkiye'deki il sayısı 106'ya yükselecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2023 yılında gündeme getirdiği "100. Yılda 100 il, 1000 ilçe" projesine AKP de destek veriyor. İktidar blokunun, seçimlerden önce bu projeyi hayata geçirmek üzere harekete geçmesi bekleniyor.

Henüz konuya ilişkin resmi bir kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulmadı. Ancak iktidar, seçim takvimine bağlı olarak bu doğrultuda somut adımlar atmayı planlıyor.

YENİ İL OLMA ŞARTLARI VE ETKİLENECEK NÜFUS

Sözcü'de yer alan habere göre yeni illerin kurulabilmesi için belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor. Bu kriterler arasında; en az 100 bin nüfusu kapsayan nüfus yoğunluğu, ilçe merkezinin mevcut şehir merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması şartı, ekonomik gelişmişlik düzeyi ve ulaşım altyapısı gibi unsurlar yer alıyor.

Söz konusu 25 ilçenin il statüsüne kavuşmasıyla birlikte toplam il sayısı 81'den 106'ya çıkacak. Bu düzenlemeyle Antalya ve Balıkesir illerinden ikişer yeni il daha ortaya çıkmış olacak. İl yapılması planlanan 25 ilçede halihazırda toplam 3 milyon 535 bin 454 kişi yaşıyor. Özellikle 372 bin nüfuslu Antalya'nın Alanya ilçesi ile 358 bin nüfusu bulunan Mersin'in Tarsus ilçesi, nüfus büyüklüğü bakımından mevcut bazı illeri geride bırakıyor.

İŞTE İL YAPILMASI PLANLANAN 25 İLÇE

Türkiye'de ilçelerin il yapılması süreci 1989 yılında Aksaray ile başlamış, 1999 yılına kadar devam eden bu süreçte 67 olan il sayısı 81'e yükselmişti. Bu kez hazırlanan taslak kapsamında il yapılması planlanan 25 ilçe şu şekilde sıralanıyor:

Alanya (Antalya), Tarsus (Mersin), Çorlu (Tekirdağ), İnegöl (Bursa), Siverek (Şanlıurfa), Manavgat (Antalya), İskenderun (Hatay), Fethiye (Muğla), Akhisar (Manisa), Edremit (Balıkesir), Ereğli (Zonguldak), Erciş (Van), Bandırma (Balıkesir), Cizre (Şırnak), Nazilli (Aydın), Ereğli (Konya), Lüleburgaz (Kırklareli), Ergani (Diyarbakır), Kahta (Adıyaman), Ünye (Ordu), Kozan (Adana), Elbistan (K.maraş), Polatlı (Ankara), Midyat (Mardin) ve Yüksekova (Hakkari).

İKİ EREĞLİ VE "100 NUMARALI PLAKA" ÇIKMAZI

İl yapılması planlanan yerler arasında hem 173 bin nüfusa sahip Zonguldak'ın Ereğli ilçesi hem de 158 bin kişinin yaşadığı Konya'nın Ereğli ilçesi yer alıyor. İki ilçenin de il statüsü kazanması durumunda, isim benzerliğinin önlenmesi amacıyla birinin adının değiştirilmesi seçeneği gündemde bulunuyor. Ancak hangi ilçenin adının nasıl değiştirileceği konusunda henüz bir mutabakata varılmadı. İki ilçe de kendi isminden vazgeçmek istemezken, yasa teklifi çalışmalarında bu sorunun nasıl çözüleceği Meclis sürecinde netlik kazanacak.

Bununla birlikte, yeni illerin belirlenmesinde bir plaka krizi de öne çıkıyor. 1999'a kadar 67 olan ve daha sonra 81'e yükselen il sayısının 106'ya çıkacak olması, 100 numaralı plaka kodunun hangi ile verileceği sorusunu doğurdu. İl adayı olan hiçbir ilçenin 100 numaralı plakayı almak istememesi, yasa teklifini hazırlayanların önündeki teknik sorunlardan bir diğeri olarak dikkat çekiyor.