Türkiye, İspanya'nın ardından Fransa'ya da yangın söndürme uçaklarını gönderdi

Tarım ve Orman Bakanı ibrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Avrupa'da günlerdir süren orman yangınlarının, verilen mücadelenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Yumaklı, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İspanya'ya gönderdiğimiz iki yangın söndürme uçağımızın ardından, Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik. Türkiye, sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Yumaklı, görev için yola çıkan ve sahada mücadele eden ekiplere başarılar dileyerek, "Ormanlar, bizlere emanet değil, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.