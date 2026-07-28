Avrupa'da yangın felaketi sürüyor: Kasıma kadar devam edecek!

Fransa ve İspanya'da devam eden büyük orman yangınlarını kontrol altına almak için itfaiye ekipleri adeta zamana karşı yarışıyor. Yetkililer, bu hafta başında sıcaklıkların yeniden artacağını ve bunun yangınla mücadeleyi daha da zorlaştıracağını belirterek, önümüzdeki iki günün kritik olduğunu vurguladı. AB yetkilileri yangınların kasım ayına kadar devam edebileceğini söyledi.

'KRİTİK GÜNLERE' GİRİLDİ

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, pazartesi ve salı günlerinin, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükselmesi öncesinde "son derece kritik" günler olduğunu ifade etti. Hava tahmincileri, ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 santigrat dereceye ulaşabileceğini öngörüyor. AB yetkilileri, yangınların kasım ayının başlarına kadar sürebileceği ve bu yılın yanan alan açısından rekor kırabileceği uyarısında bulundu.

İSPANYA'DA REKOR YANGIN

Madrid'in batısındaki Ávila'nın engebeli arazisinde başlayan yangın, 50 bin hektarlık alanı kül ederek İspanya tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, başkentin kuzeybatısında iki ayrı yangınla daha mücadele ediyor. Bu yangınlarla birlikte Madrid yakınlarındaki toplam yanan alan 70 bin hektara ulaştı.

MACRON'DAN UYARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bordeaux'yu ziyareti sırasında, "Önümüzdeki haftalar zorlu geçecek ve dayanmak zorundayız" dedi. Ancak, komşu Landes bölgesinde 30 binden fazla kişinin tahliye edilmesine neden olan daha küçük yangının "kontrol altına alındığını" ancak hala "saldırgan" olduğunu belirterek, "Önümüzdeki saatlerde ve günlerde son derece dikkatli olmalıyız" uyarısında bulundu.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ EN BÜYÜK TAHRİBAT

Gironde yangını şu ana kadar 42 bin hektarlık alanı yok etti ve bu, Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en büyük arazi tahribatlarından biri haline geldi. AB yetkilileri, yangınlarla mücadele için üye ülkeler arasında işbirliği çağrısında bulunurken, İspanya ve Fransa'nın yangın söndürme ekiplerine destek sağlandığı bildirildi.