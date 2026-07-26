Fransa ve İspanya cehennemi yaşıyor! 260 bin kişi tahliye edildi, alevler durdurulamıyor

İspanyol EFE ajansının haberine göre, Madrid ve Avila kentlerindeki 2 büyük orman yangınında yaklaşık 45 bin hektar alanın yandığı tahmin ediliyor. İspanya hükümetinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, yangınlar nedeniyle Madrid'den 30 bin, Avila'dan 29 bin 488 kişi olmak üzere 59 bin 488 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu iki kentte yaklaşık 29 bin kişiye bulundukları yerden ayrılmamaları talimatı verildiği belirtildi. Yerel yetkililer, yangın söndürme çalışmalarının, 1201 askeri personel, 400 kara aracı, 1300 güvenlik gücü, 110 sivil savunma personeli ve 20 hava aracıyla devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan, Madrid ve Avila'daki yangınların yanı sıra Leon, Huesca, Teruel ve Cordoba'da da orman yangınları sürüyor.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, Valencia'nın Manises bölgesindeki orman yangınlarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yangından etkilenen 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

130 BİN HEKTARLIK ALAN YANDI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bölgeyi ziyaretinde yaptığı açıklamada "yangının karmaşık ve rüzgarların değişken" olduğunu ifade etti.

Sanchez, 2026'da şu ana kadar ülkede yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığını bildirdi.

FRANSA'DAKİ YANGINLARDA 3 GÜNDE YAKLAŞIK 200 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Fransa'nın güneybatısındaki iki vilayette şiddetini artıran yangınlar nedeniyle 22 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilirken hükümet askeri nakliye uçağının yangın söndürme çalışmalarına katılması talimatını verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Gironde ve Landes vilayetlerinde günlerdir devam eden ve kilometrelerce alana yayılan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

Gironde'da​​​​​​​ çıkan yangın, Fransa'nın en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçerken Valilik 22 Temmuz'dan bu yana devam eden ve kısa sürede çok geniş alanlara yayılan yangında 32 bin 700 hektar alanın yandığını bildirdi.

Ayrıca gece boyunca süren yangınlar nedeniyle tahliye edilen kişi sayısının 167 bine ulaştığını ve bunun yaklaşık 60 bininin dün gece tahliye edildiğini bildiren Valilik, 54 itfaiyecinin de yangın söndürme çalışmalarında hafif yaralandığını duyurdu.

Hükümet Gironde'da görev yapmak üzere 1000 askeri personelin ve A400M askeri nakliye uçağının bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

BORDEAUX ŞEHRİNİN TAHLİYESİ DAHİL TÜM SENARYOLARA KARŞI HAZIRLIK YAPILIYOR

Gironde'a bağlı Bordeaux şehrinin Belediye Başkanı Thomas Cazenave, yangınlar nedeniyle tahliye edilen ve aralarında tıbbi bakıma muhtaç kişilerin de olduğu yaklaşık 6 bin kişinin Bordeaux Fuar Merkezi’nde ağırlandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, vilayetteki yangının Bordeaux şehir merkezine yaklaştığını ve Başbakan Sebastien Lecornu’nun şehrin tahliyesi dahil tüm senaryolara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini aktarırken, Belediye Başkanı Cazenave henüz şehrin tahliyesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Ayrıca vilayetteki tatil beldesi Cap-Ferret'de de yangın nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Landes'taki yangında ise 2 bin 600 hektar alan yanarken 500'ü aşkın itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor. Bölgeden 31 bin kişi tahliye edildi.

Var vilayetinin Ponteves kentinde hafta içi başlayan yangın da henüz kontrol altına alınamazken yetkililer, tedbir amaçlı yeni tahliyelerin olabileceğini duyurdu. Paris’te görev yapan yüzlerce itfaiyeci ülkenin güneybatısındaki yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.

Ülkenin Korsika Adası’ndaki Haute-Corse vilayetinde de günlerdir devam eden yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yaklaşık 900 hektar alanın kül olduğu yangında 300’e yakın itfaiye eri ve 3 helikopter görev yapıyor.

Hautes-Alpes vilayetindeki L’Argentiere-la-Bessee ve Freissinieres kentlerinde hala aktif durumdaki yangınlarda da 510 hektar alan yok oldu. Başbakan Lecornu, öğleden sonra bakanlıklar arası yeni bir acil durum toplantısı yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Nunez ise yangınlara ilişkin yaptığı basın toplantısında, ülke genelinde bu yıl toplam 98 bin hektar alanın yandığını ve bu rakamın "tarihi rekor" seviyesinde olduğunu belirtti. (AA)