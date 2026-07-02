Türkiye Barolar Birliği'nden dikkat çeken açıklama: ''Masumiyet karinesi yok sayılıyor''

Türkiye Barolar Birliği 07-08 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, son bir hafta içinde gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklama süreçlerine sert çıktı. Barolar Birliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hak ihlallerine dikkat çekti.

Türkiye Barolar Birliği sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

07-08 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, son bir haftada, aralarında avukatların da bulunduğu çok sayıda yurttaş gözaltına alınmıştır. Bu kapsamdaki tutuklamaların sayısının ise 180’e ulaştığı ifade edilmektedir. Gözaltına alma işlemlerinin bir kısmı, evlerin kapıları kırılmak suretiyle, bir kolluk baskını şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu uygulamaların zamanlaması, usulü, gözaltına alınan ve tutuklananların toplumun farklı kesimlerinden, birbirleriyle doğrudan ilişkili bulunmayan kişiler olmaları; sorgulamalarda kendilerine yöneltilen sorularla birlikte değerlendirildiğinde, somut bir suç isnadından ziyade, yıllar önce terk edilen “muhtemel suçlu” anlayışına dayalı bir süreç yaşandığı kanısını güçlendirmektedir.

''TUTUKLAMA NEDENİ ORTAYA KONULMAKSIZIN VERİLEN TUTUKLAMA KARARLARI HAK İHLALİDİR''

Apartmanların ve dairelerin kapılarının kırılması, bu esnada kişilerin kimlikleri görülecek şekilde kayıtların medyaya sızdırılması; görevi kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçlarını oluşturduğu gibi masumiyet karinesini de yok saymak anlamına gelmektedir. Hukuka uygun bir tutuklama nedeni ortaya konulmaksızın verilen tutuklama kararları ise kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının açık ihlalidir.

Tüm bunların yanı sıra, avukatlara yönelik gözaltı ve ev araması işlemleri esnasında Ceza Muhakemesi Kanunu ile Avukatlık Kanunu’nda öngörülen usullere hiçbir şekilde uyulmadığı görülmektedir.

Kamu düzeni gibi kavramların arkasına sığınılarak hukuka aykırı uygulamaların olağanlaştırılması kabul edilemez. Kişi hak ve hürriyetlerini öncelemeyen, aksine ağır şekilde ihlal eden ve toplumun genelinin hukuka olan güvenini derinden sarsan bu tür hukuka aykırı uygulamalardan derhal vazgeçilmeli, hukuk devleti ilkesine işlerlik kazandırılmalıdır.

NE OLMUŞTU?

Ankara Valiliği’nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 ve 24 Haziran tarihlerinde polis ekipleri birçok adrese operasyon yaparak, 225 kişiyi gözaltına almıştı.

Emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 135 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 6 kişi serbest bırakılırken, 129 kişi ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 103 kişihakkında tutuklama, 26 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına kararı verdi.