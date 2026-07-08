TSK'dan ihraç edilen doktordan korkunç iddialar: CHP'li Bağcıoğlu'ndan soruşturma çağrısı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiği belirtilen doktor Efran Tumaris Usul, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda görev yaptığı döneme ilişkin sağlık hizmetleri ve askerlerin yaşam koşullarıyla ilgili çeşitli iddialar dile getirdi. Kamuoyunda tartışma yaratan açıklamaların ardından CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, iddiaların kapsamlı ve tarafsız bir soruşturmayla incelenmesi çağrısında bulundu.

Doktor Efran Tumaris Usul, yayımladığı videoda görev yaptığı askeri birlikte sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin çok sayıda sorun yaşandığını öne sürdü.

Usul, kurum içinde hazırladığı tutanaklar, dilekçeler ve yaptığı resmi başvurularla yaşananları ilgili makamlara bildirdiğini savundu. CİMER'e başvurduğunu ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Usul, erlere tarihi geçmiş ilaçların verilmesinin istendiğini, bu nedenle ilaç uygulamayı reddettiğini belirtti.

"İÇME SUYU YOK, UYUZ VAKALARI ARTIŞTA"

Askerlerin içme suyuna erişimde sıkıntı yaşadığını söyleyen Usul, enfeksiyon ve uyuz vakalarının arttığını, bazı askerlerin uzun süre banyo yapmasına izin verilmediğini ileri sürdü. Uyuz olmadığı halde karantinada tutulan bir askerle ilgili değerlendirmelerinin dikkate alınmadığını da iddiaları arasına ekledi.

"OKSİJEN TÜPLERİ BOŞ"

Revirdeki oksijen tüplerinin boş olduğunu ve bu nedenle bir hastaya gerekli müdahaleyi yapamadığını savunan Usul, ambulansın zaman zaman kişisel işler için kullanıldığını, bu yüzden acil vakalara zamanında müdahale edilemediğini ifade etti.

Doktorun görev tanımı dışında olmasına rağmen askerlere aşı yaptığını söyleyen Usul, sağlık raporu veya istirahat verdiği askerlerle ilgili kararlarının uygulanmadığını, bulaşık yıkayan erlere koruyucu ekipman sağlanmadığını ve yemekhaneye alınmayarak yemeğinin erler aracılığıyla gönderildiğini de söyledi.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILSIN"

CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, kamuoyuna yansıyan iddiaların gecikmeden açık, şeffaf ve tarafsız bir soruşturmayla araştırılması gerektiğini belirterek, iddiaların doğru çıkması halinde gerekli idari ve hukuki adımların atılması, gerçeği yansıtmaması durumunda ise kamuoyunun resmi açıklamayla bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bağcıoğlu, belirsizliğin sürmesinin hem görev yapan personel hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal itibarı açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Bağcıoğlu şunları kaydetti:

"Sarıkamış’ta görev yaptığı belirtilen bir doktor tarafından dile getirilen iddialar kamuoyunda yoğun olarak tartışılmaktadır. Bu iddialar vakit kaybetmeden, tarafsız ve kapsamlı şekilde araştırılmalıdır. Doğruysa gerekli idari ve hukuki işlemler yapılmalı, doğru değilse de kamuoyu resmi olarak bilgilendirilmelidir. Belirsizliğin uzaması, hem personele hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal itibarına zarar vermektedir." (ANKA)