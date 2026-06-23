Son Dakika | Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 can kaybı var!

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi'nde patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Mühimmat tesisindeki patlamada iki can kaybı yaşandı. Patlamanın ardından iki şehit olduğu yönünde bilgi gelirken Kırıkkale Valiliği, hayatını kaybedenlerin özel şirket çalışanı olduğunu duyurdu.

Kırıkkale Valiliği'nin açıklamasında, "23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazan patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir" denildi.

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