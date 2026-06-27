CHP'li Bağcıoğlu: 'Yurt dışına şikayet ediyorsunuz' diyenler, Türk gazetecilerini NATO'ya şikayet ettiler

CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, NATO Ankara Zirvesi öncesinde peş peşe gelen gözaltılara, yasaklara ve kentteki adeta fiili bir olağanüstü hal (OHAL) uygulamalarına sert tepki gösterdi.

"NATO İLKELERİYLE ÇELİŞEN UYGULAMALAR DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CHP'li Bağcıoğlu, NATO'nun temel değerlerini hatırlatarak, "Kuruluş Antlaşması’nın önsözünde demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını ilan eden NATO’nun Ankara Zirvesi öncesinde yaşananlar düşündürücü" dedi.

"TÜRK GAZETECİLERİNİ NATO’YA ŞİKAYET ETTİLER"

Zirve öncesindeki siyasi tutumları eleştiren Bağcıoğlu, yurt dışı eleştirileri üzerinden yapılan çifte standarta dikkat çekti. Bağcıoğlu, "Yurt dışında Türkiye'yi eleştirenleri her fırsatta 'ülkeyi şikayet etmekle' suçlayanlar, bu kez Türk gazetecilerini NATO’ya şikayet etti" diyerek tepkisini dile getirdi.

"SANKİ YOKSULLUK O EVLERDE YAŞAYAN İNSANLARIN SUÇU"

Açıklamasının devamında Ankara'da alınan fiziki önlemleri ve gözaltıları eleştiren Bağcıoğlu, şu sözlerle yaşananları düşündürücü olarak nitelendirdi:

"Sanki yoksulluk o evlerde yaşayan insanların suçuymuş gibi, Ankaralıların evlerinin önüne paravanlar çekildi. Akademisyenler ve STK üyeleri ağır suçlamalarla tutuklandı."

GECEKONDULARIN ÖNÜNE BÜYÜK REKLAM PANOLARI ÇEKİLMİŞTİ



Zirve kapsamında liderlerin, özellikle de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kentte koşu yapma ihtimaline karşı yoksul vatandaşların yaşadığı bakımsız binaları boyama işlemine girişilmişti.

Bununla da yetinilmeyip binaların durumunu tamamen kamufle etmek amacıyla önlerine büyük reklam panoları yerleştirilmeye başlandı.

Kent sakinlerinin yaşam alanlarını duvarlarla ören bu setli önlemler, kentin gerçeğini gizlemeye yönelik utanç verici bir kamufle çabası olduğu gerekçesiyle büyük tepki toplamaya devam ediyor.