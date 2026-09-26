Traktörler şarampole yuvarlandı 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı: Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpışarak şarampole yuvarlandığı kazada İbrahim Tepe hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından Tepe'nin babasının da 5 yıl önce traktör kazasında öldüğü ortaya çıktı.
Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpışarak şarampole yuvarlandığı kazada sürücülerden İbrahim Tepe yaşamını yitirdi, diğer sürücü ve eşi yaralandı.
İKİ TRAKTÖR ÇARPIŞTI
Kaza, Mut ilçesine bağlı Söğütözü Yaylası Sıratekneler mevkisinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki traktör ile İbrahim Tepe'nin (39) kullandığı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki traktör de şarampole yuvarlandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İBRAHİM TEPE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör sürücülerinden İbrahim Tepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü M.Ç. ile traktörde bulunan eşi Ş.Ç. ise ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından Tepe'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
BABASI DA TRAKTÖR KAZASINDA ÖLMÜŞ
Ecza teknikerliği yaptığı belirtilen İbrahim Tepe'nin babası Mehmet Tepe'nin de 5 yıl önce meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)