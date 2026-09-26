Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Traktörler şarampole yuvarlandı 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı: Acı gerçek sonradan ortaya çıktı

Traktörler şarampole yuvarlandı 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı: Acı gerçek sonradan ortaya çıktı

Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpışarak şarampole yuvarlandığı kazada İbrahim Tepe hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından Tepe'nin babasının da 5 yıl önce traktör kazasında öldüğü ortaya çıktı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Traktörler şarampole yuvarlandı 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı: Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Son Güncelleme:

Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpışarak şarampole yuvarlandığı kazada sürücülerden İbrahim Tepe yaşamını yitirdi, diğer sürücü ve eşi yaralandı.

İKİ TRAKTÖR ÇARPIŞTI

Kaza, Mut ilçesine bağlı Söğütözü Yaylası Sıratekneler mevkisinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki traktör ile İbrahim Tepe'nin (39) kullandığı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki traktör de şarampole yuvarlandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Direksiyon sınavı sırasında ortalık karıştı! 4 yaralıDireksiyon sınavı sırasında ortalık karıştı! 4 yaralı

İBRAHİM TEPE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör sürücülerinden İbrahim Tepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü M.Ç. ile traktörde bulunan eşi Ş.Ç. ise ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından Tepe'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Yakınları eve girdi korkunç manzarayla karşılaştı: Evli çift ölü bulunduYakınları eve girdi korkunç manzarayla karşılaştı: Evli çift ölü bulundu
Traktörler şarampole yuvarlandı 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı: Acı gerçek sonradan ortaya çıktı - Resim : 3
İbrahim Tepe ve 5 yıl önce ölen babası Mehmet Tepe

BABASI DA TRAKTÖR KAZASINDA ÖLMÜŞ

Ecza teknikerliği yaptığı belirtilen İbrahim Tepe'nin babası Mehmet Tepe'nin de 5 yıl önce meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mersin Kaza
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro