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Halk TV Türkiye Direksiyon sınavı sırasında ortalık karıştı! 4 yaralı

Direksiyon sınavı sırasında ortalık karıştı! 4 yaralı

Kırıkkale'de direksiyon sınavına giren aday sürücünün kullandığı otomobil, 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Direksiyon sınavı sırasında ortalık karıştı! 4 yaralı

Kırıkkale'de direksiyon sınavına giren aday sürücünün kullandığı otomobil, ehliyetsiz 14 yaşındaki sürücünün kullandığı araçla çarpıştı. Kazada aday sürücü ile aynı araçta bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ İLE ADAY SÜRÜCÜ ÇARPIŞTI

Kaza, öğle saatlerinde Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda meydana geldi. Y.B. (14) yönetimindeki otomobil, direksiyon sınavına giren aday sürücü E.Ş.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından E.Ş. ile aynı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Direksiyon sınavı sırasında ortalık karıştı! 4 yaralı - Resim : 2

4 YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇ SAHİBİNE 40 BİN LİRA CEZA

Öte yandan ehliyetsiz Y.B.'nin kullandığı otomobilin sahibine 40 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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