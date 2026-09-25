Ev arkadaşının ihbarıyla ortaya çıktı: 25 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Feriköy Mahallesi’nde 25 yaşındaki Yağız Bilik, ev arkadaşı Hamza Berk Ö. tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Bilik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ev arkadaşının ihbarı üzerine adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Yağız Bilik’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BİR HAFTA ÖNCE SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞ

Polisin ifadesine başvurduğu Hamza Berk Ö., olay gecesi ters dubleks evin üst katında kız arkadaşı D.Ç.P. ile vakit geçirdiklerini anlattı. Ö., Yağız Bilik’in saat 04.00 sıralarında eve alkollü şekilde geldiğini söyledi.

Bilik’in bilinen bir rahatsızlığının bulunmadığını belirten Hamza Berk Ö., arkadaşının yaklaşık bir hafta önce sevgilisinden ayrıldığını ifade etti. Ö. ayrıca Bilik’in eski sevgilisiyle yakın arkadaş olduğunu, bu nedenle bir süredir Yağız Bilik ile arasının bozuk olduğunu söyledi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından Yağız Bilik’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Savcılık, evde bulunan Hamza Berk Ö. ile kız arkadaşı D.Ç.P.’nin tanık olarak ifadelerinin alınmasını istedi.

Öte yandan Yağız Bilik’in “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan emniyete bir geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polisin şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)