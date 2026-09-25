Önce yayaya çarptı sonra durağa daldı 3 kişiyi yaraladı! O anlar kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra otobüs durağına daldı. Durakta otobüs bekleyen karı koca da kazada yaralanırken, toplam 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÖNCE YAYAYA, ARDINDAN DURAĞA ÇARPTI

Kaza, saat 15.00 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönüne seyir halinde olan S.B. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D.'ye çarptı. Otomobil daha sonra F.K. ve B.A.K. çiftinin otobüs beklediği durağa daldı. Kazada yaya Ö.D. ile durakta bulunan F.K. ve B.A.K. yaralandı.

BİR YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Sürücü S.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin önce yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D.'ye, ardından F.K. ve B.A.K.'nin bulunduğu otobüs durağına çarptığı görüldü. (DHA)