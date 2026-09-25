Cenazeden dönüyorlardı dönüş yolunda kaza yaptılar! 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, dere yatağına yuvarlanarak ters şekilde durdu. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Karagölet Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yakınlarının cenazesinden dönen Kemal B. (44) yönetimindeki otomobil, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Yoldan savrulan otomobil, dere yatağına yuvarlanarak ters şekilde durdu. Kazada sürücü Kemal B. ile araçta bulunan Elif B. (40), Rukiye G. (46), Gülsüm G. (62) ve Elif A. (35) yaralandı.

EKİPLER YARALILARI SIKIŞTIKLARI ARAÇTAN ÇIKARDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)