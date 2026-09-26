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Yakınları eve girdi korkunç manzarayla karşılaştı: Evli çift ölü bulundu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde İsa Acar ile eşi Mümire Acar, yakınları tarafından evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Geçen yıl evlenen çiftin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Yakınları eve girdi korkunç manzarayla karşılaştı: Evli çift ölü bulundu
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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde oto kaporta dükkanı işleten 56 yaşındaki İsa Acar ile 54 yaşındaki eşi Mümire Acar, evlerinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Bağyurdu Mahallesi’nde meydana geldi. Sanayide oto kaporta dükkanı bulunan Acar çiftinden haber alamayan yakınları, kontrol etmek için evlerine gitti. Saat 14.00 sıralarında eve giren yakınları, İsa ve Mümire Acar’ı kanlar içinde ve hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yakınları eve girdi korkunç manzarayla karşılaştı: Evli çift ölü bulundu - Resim : 1

TABANCAYLA VURULDUKLARI BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedenler üzerinde yapılan ilk incelemede İsa ve Mümire Acar’ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, çiftin cenazeleri otopsi işlemleri için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yakınları eve girdi korkunç manzarayla karşılaştı: Evli çift ölü bulundu - Resim : 2

CİNAYETİN FAİLİ ARANIYOR

Geçen yıl evlendikleri öğrenilen İsa ve Mümire Acar çiftinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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