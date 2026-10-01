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Halk TV Türkiye Trafikte sıkıştırma kavgasında ortalık karıştı! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler

Trafikte sıkıştırma kavgasında ortalık karıştı! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler

Büyükçekmece’de otomobiliyle motosikleti sıkıştırdığı iddia edilen kadın sürücüyle motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsünün kadına küfür etmesi üzerine araçtan inen kadının eşi ile sürücü tekme ve yumruk birbirine girdi.

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Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 21.30 sıralarında Büyükçekmece’de Kamiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü kadın trafikte ilerlediği sırada motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü kadına küfür etti.

Trafikte sıkıştırma kavgasında ortalık karıştı! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler - Resim : 1

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BİRBİRLERİNE TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Kadının yanında yolcu koltuğunda bulunan eşinin araçtan inmesiyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının eşiyle motosiklet sürücüsü birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Trafikte sıkıştırma kavgasında ortalık karıştı! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler - Resim : 3

KADINA KÜFÜR ETTİ, TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDI

Kavganın ardından motosiklet sürücüsü, küfür ve hakaretlerini sürdürerek motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı.

Trafikte sıkıştırma kavgasında ortalık karıştı! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler - Resim : 4

Otomobildeki çift ise kavganın ardından sokaktan ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafikte sıkıştırma kavgasında ortalık karıştı! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler - Resim : 5

Görüntülerde, iki kişinin tekme ve yumruklarla kavga ettiği anlar görülüyor. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı anlar da yer alıyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Büyükçekmece Trafik Kavga
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