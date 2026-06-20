Trafikte karşı sürücüye tehdidin cezası: 420 bin lira

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Nevşehir’de trafikte tehlikeli hareketleriyle gündeme gelen bir sürücüye ağır yaptırım uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, otomobiliyle başka bir aracın önünü keserek balta gösteren kişinin H.İ.Ö. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen görüntülerde, sürücünün trafik ışıklarında seyir halindeki bir aracı durdurduğu ve elindeki baltayı karşı tarafa göstererek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Yapılan çalışmaların ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından H.İ.Ö.’ye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 420 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün kullandığı otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilirken, olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. (DHA)