Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Trafikte karşı sürücüye tehdidin cezası: 420 bin lira

Trafikte karşı sürücüye tehdidin cezası: 420 bin lira

Nevşehir’de trafik ışıklarında başka bir aracın önünü keserek elindeki baltayı gösteren sürücüye toplam 420 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Trafikte karşı sürücüye tehdidin cezası: 420 bin lira
Son Güncelleme:

Nevşehir’de trafikte tehlikeli hareketleriyle gündeme gelen bir sürücüye ağır yaptırım uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, otomobiliyle başka bir aracın önünü keserek balta gösteren kişinin H.İ.Ö. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen görüntülerde, sürücünün trafik ışıklarında seyir halindeki bir aracı durdurduğu ve elindeki baltayı karşı tarafa göstererek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Trafik çilesi yatak odasını arabaya taşıdı: İstanbullu mesai öncesi sokakta uyuyorTrafik çilesi yatak odasını arabaya taşıdı: İstanbullu mesai öncesi sokakta uyuyor

Yapılan çalışmaların ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından H.İ.Ö.’ye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 420 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün kullandığı otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilirken, olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Para Cezası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro