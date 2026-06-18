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Halk TV Türkiye Trafik çilesi yatak odasını arabaya taşıdı: İstanbullu mesai öncesi sokakta uyuyor

Trafik çilesi yatak odasını arabaya taşıdı: İstanbullu mesai öncesi sokakta uyuyor

İstanbul’da trafik sorunu çalışanları uykularından ödün vermeye zorluyor. İşe geç kalmamak için 05.00’te yola çıkan yurttaşlar, mesaiyi Levent ve Maslak’taki iş merkezlerinin önünde, araçlarında uyuyarak beklemek zorunda kalıyor.

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Trafik çilesi yatak odasını arabaya taşıdı: İstanbullu mesai öncesi sokakta uyuyor

İstanbul'da sayıları giderek artan çalışanlar, trafiğe yakalanmamak için çalıştıkları yere saatler öncesinden gidiyor ve dışarıda mesainin başlamasını bekliyor. Erken saatlerde Levent ve Maslak'taki plazaların çevresi, araçlarında uyuyan çalışanlarla doluyor.

Trafik çilesi yatak odasını arabaya taşıdı: İstanbullu mesai öncesi sokakta uyuyor - Resim : 1

ARAÇLARDA YASTIK VE BATTANİYE DÖNEMİ

NTV'den Defne Çekirge'nin haberine göre sabah saat 05.00'te evden çıkan çalışanlar, araçlarında yastık ve battaniye bulundurarak burayı geçici bir yaşam alanına dönüştürüyor. Kimi araçlarının içinde uyurken, kimi telefonundan bir şeyler izliyor, kimi de makyaj yaparak güne hazırlanıyor. Trafiğe kalmamak adına uykusundan feragat eden yurttaşlar, yaşadıkları bu süreci kendi ifadeleriyle anlatıyor.

Trafik çilesi yatak odasını arabaya taşıdı: İstanbullu mesai öncesi sokakta uyuyor - Resim : 2

"İKİ SAAT BEKLİYORUM"

Trafiğe kalmamak için gece yarısı yola çıktığını dile getiren bir çalışan, iki saat boyunca iş yerinin önünde beklediğini, bu süreyi de uyuyarak değerlendirdiğini şu sözlerle aktarıyor:

"İki saat bekliyorum"

Trafik çilesi yatak odasını arabaya taşıdı: İstanbullu mesai öncesi sokakta uyuyor - Resim : 3

"07.30'DAN SONRA İKİ SAATİ BULABİLİYOR"

Büyükçekmece'den yola çıkan bir başka çalışan ise normal şartlar ile trafik yoğunluğu arasındaki zaman farkına dikkat çekiyor. Trafik olmadığında Levent'e 40 dakikada ulaştığını belirten çalışan, yaşadığı durumu şöyle ifade ediyor:

"07.30'dan sonra çıkarsanız iki saati bulabiliyor. Genellikle burada sokaklarda yürüyüş yapıyorum."

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"GEÇ KALMAMAK İÇİN ÇOK ERKEN ÇIKMAK ZORUNDAYIM"

Yenibosna'da oturan ve çalışma bölgesi Levent, Beşiktaş ile Taksim olan bir başka çalışan da işe zamanında yetişebilmek için sabahın ilk saatlerinde yola koyulmak zorunda olduğunu belirtiyor. Araçta geçen bekleme süresini nasıl değerlendirdiğini ise şu cümlelerle açıklıyor:

"Çok erken çıkmak zorundayım. Biraz geç çıkarsam işe geç kalıyorum. Bazen uyuyorum bazen de işlerim varsa makyaj yapmak günü planlamak gibi onları hallediyorum."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Trafik
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