Trabzon'da uçurum kenarında yaşam savaşı: Heyelanın ortasında kaldılar

Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Arpalı Mahallesi'nde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesi aniden yola doğru aktı. O sırada bölgeden geçen bir minibüs heyelanın ortasında kaldı.

MİNİBÜS HEYELANIN ORTASINDA KALDI

Çamur yığınına saplanan araç, uçurumun kenarına kadar sürüklendi. Minibüste bulunan üç kişi büyük panik yaşadı.

KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDULAR

Minibüsteki üç kişi, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye Köprübaşı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

BELEDİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Ekipler, iş makineleriyle minibüsü saplandığı yerden çıkarırken, yol üzerinde biriken çamur ve toprak temizlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

YOLCULAR YAŞADIKLARI ANLARI ANLATTI

Olayın ardından yaşananları anlatan yolculardan Dursun Ali Kerimoğlu şunları söyledi:

“Yayladan dönüyorduk. Yoldan geçerken aniden sel gibi aşağıya geldi, ortada kaldık. Araçta oğlum ve torunum da vardı. Uçurumdan atıyordu bizi neredeyse, zor kurtulduk. Hemen arabanın içinden kaçarak çıktık. Çevredekiler ‘arabanın içinden çıkın’ dediler, çamurların arasından çıktık.”

Sürücü Serkan Kerimoğlu ise heyelanın aniden geliştiğini ve kaçmaya fırsat bulamadıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Geldiğimizde azıcık çamur vardı. Heyelan aşağı doğru geliyordu. Gelmeden önce geçerim diye düşündüm ama geçemedim. Araba orada kaldı. Babamı ve çocuğumu çıkardım.”