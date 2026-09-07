Trabzon'da 45,6 milyar liralık havalimanı projesine ÇED onayı: 97 milyon ton deniz dolgusu yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ortahisar ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan "Trabzon Yeni Havalimanı" projesi için "ÇED Olumlu" kararı verdi.

Yaklaşık 45 milyar 650 milyon liralık yatırım öngörülen proje, ağırlıklı olarak deniz dolgusu üzerinde yükselecek. Proje kapsamında yaklaşık 97 milyon ton deniz dolgusu yapılması ve havalimanı sahasını korumak amacıyla yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda mendirek inşa edilmesi planlanıyor.

MEVCUT HAVALİMANININ KOTU DA YÜKSELTİLECEK

Yeni proje yalnızca deniz üzerinde oluşturulacak alanla sınırlı kalmayacak. Mevcut Trabzon Havalimanı'nın kotunun yeni deniz dolgusu seviyesine getirilebilmesi için yaklaşık 13 milyon ton kazı yapılması öngörülüyor.

ÇED dosyasındaki planlamaya göre deniz dolgusu çalışmaları karadan denize doğru gerçekleştirilecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte 110 bin metrekarelik terminal binası, 30 bin metrekare büyüklüğünde ve 1250 araç kapasiteli kapalı otopark ile 35 bin metrekarelik teknik blok, kule ve destek yapılarının oluşturulması planlanıyor.

HEDEF 2033'TE İŞLETMEYE ALMAK

Projeye ilişkin takvime göre inşaat çalışmalarının 2026'da başlaması, yaklaşık 7 yıllık yapım sürecinin ardından 2033'te havalimanının işletmeye alınması hedefleniyor. Havalimanının işletme süresi ise 30 yıl olarak öngörülüyor.

ÇED dosyasında yeni havalimanının, mevcut tesisin kapasite ve terminal alanlarındaki yetersizlikleri gidermesi amaçlanıyor. Mevcut terminallerde yolcu başına düşen kullanım alanının uluslararası standartların altında kaldığı değerlendirilirken, yeni tesisin ICAO ve uluslararası havacılık standartlarına uygun biçimde tasarlanacağı belirtildi.

2025'TE YAKLAŞIK 3,9 MİLYON YOLCU

Trabzon Havalimanı'nın mevcut yoğunluğu da projeye gerekçe olarak gösterilen unsurlar arasında yer aldı.

Dosyadaki verilere göre havalimanı 2025 yılında 3 milyon 873 bin 979 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde havalimanında 26 bin 507 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı 38 bin 16 ton oldu.

Özellikle turizm sezonunda yolcu hareketliliğinin arttığı Trabzon Havalimanı'nda uçuşların önemli bölümünün Türkiye'deki iç hat merkezleri ile Orta Doğu ülkelerine yönelik olduğu kaydedildi.

Yeni havalimanının ise yalnızca yolcu trafiğine değil, orta ve büyük gövdeli yolcu uçakları ile kargo uçaklarına da hizmet verecek şekilde planlandığı bildirildi.

PROJE SAHASININ BÜYÜK BÖLÜMÜ DENİZ

Yeni havalimanının proje alanı, Trabzon kent merkezinin yaklaşık 7 kilometre kuzeyinde, Ortahisar ilçesindeki Pelitli ve Konaklar mahallelerine komşu bölgede bulunuyor.

Sahanın önemli bölümü deniz dolgusu kullanılarak oluşturulacak. ÇED dosyasında proje alanının, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki deniz alanları ile Hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan meydana geldiği belirtildi.

Proje sahasının çevresinde de önemli liman ve kıyı yapıları bulunuyor. Alanın batısında 100\. Yıl Balıkçı Barınağı, Trabzon Yat Limanı, Trabzon Limanı ve Faroz Limanı, doğusunda ise Yomra Limanı yer alıyor.

ÇALIŞMALARDA 284 FARKLI TÜR TESPİT EDİLDİ

ÇED çalışmaları kapsamında proje bölgesindeki biyolojik çeşitlilik de incelendi. Araştırmalarda bölgede 66 bitki, 4 kurbağa, 10 sürüngen, 167 kuş ve 37 memeli türünün bulunduğu belirlendi. (ANKA)