TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasında son tarih yaklaşıyor

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasında başvuru süresi daralıyor. Borcunu peşin kapatarak indirimden yararlanmak isteyen yaklaşık 228 bin hak sahibi için son başvuru tarihi 19 Ekim olarak belirlendi. Kampanyadan kısmi ödeme ile yararlanmak isteyenler de aynı tarihe kadar bankalara başvurabilecek.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Buna göre:

Geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor.

Başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksitlerin ödenmiş olması gerekiyor.

Geçmiş dönemlere ait taksit borcunun bulunmaması gerekiyor.

Emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kalan taksit sayısının 12 ay ve daha az olmaması gerekiyor.

Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan konut ve iş yeri alıcıları, yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanamayacak.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILACAK?

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının, satış işlemlerini gerçekleştirdikleri aracı bankaya başvurmaları gerekiyor.

Hak sahipleri, borç kapatma tarihindeki güncel borç bakiyelerini de aynı bankadan öğrenebilecek.

TOKİ TAPU İŞLEMLERİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde tapu teslimi gerçekleştirileceği için banka başvurusu sırasında bazı belgelerin de sunulması gerekiyor.

Bu kapsamda ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösteren belge ile güncel DASK sigortası poliçesinin bankaya teslim edilmesi şartı bulunuyor.

Borcunun tamamını kapatarak kampanyadan yararlanmak isteyen alıcılar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalar üzerinden konut kredisi de kullanabilecek.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYINDA SON GÜN UYARISI

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanmak isteyen hak sahiplerinin 19 Ekim tarihini kaçırmaması gerekiyor. 19 Ekim'den sonra gerçekleştirilecek borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanmayacak.

Bu nedenle borcunu kapatarak tapusuna kavuşmak isteyen vatandaşların, başvuru ve ödeme işlemlerini son güne bırakmadan ilgili banka şubelerine başvurmaları önem taşıyor. (AA)