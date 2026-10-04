Bankaların faiz geliri 1 trilyon lirayı aştı

Yurttaşın artan yaşam maliyetlerini karşılamak için kredi ve kredi kartlarına daha fazla başvurduğu dönemde bankaların faiz gelirlerindeki yükseliş dikkat çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Ağustos 2026 verilerine göre bankalar, ocak-ağustos döneminde tüketici kredilerinden 601 milyar 958 milyon lira, kredi kartlarından ise 417 milyar 453 milyon lira faiz geliri elde etti.

İki kalemden sağlanan toplam faiz geliri böylece 1 trilyon 19 milyar 411 milyon liraya ulaştı.

FAİZ GELİRİ BİR YILDA YÜZDE 31,8 ARTTI

BirGün'ün incelediği verilere göre bankaların tüketici kredileri ve kredi kartlarından elde ettiği faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 773,3 milyar lira seviyesindeydi.

Buna göre söz konusu gelir bir yılda yaklaşık 246,1 milyar lira, yani yüzde 31,8 arttı.

Takipteki alacaklardan elde edilen faiz gelirindeki yükseliş de dikkat çekti. Bankaların bu kalemden sağladığı faiz geliri, geçen yılın ilk 8 ayındaki 77,3 milyar liradan 2026'nın aynı döneminde 105,1 milyar liraya çıktı. Artış oranı yüzde 36,1 oldu.

BANKALARIN NET FAİZ GELİRİ 1,7 TRİLYONA YAKLAŞTI

Bankacılık sektörünün toplam faiz geliri, 2025'in ilk 8 ayında 5 trilyon 316 milyar lira iken bu yılın aynı döneminde 6 trilyon 726 milyar liraya yükseldi.

Aynı dönemde faiz giderleri de 4 trilyon 346 milyar liradan 5 trilyon 38 milyar liraya çıktı.

Gelir ve gider arasındaki farkın artmasıyla bankaların net faiz geliri 969,9 milyar liradan 1 trilyon 688,6 milyar liraya yükseldi. Böylece net faiz gelirindeki yıllık artış yüzde 74,1 oldu.

HİZMET VE KOMİSYON GELİRİ KATLANDI

Faiz dışı gelirlerde de artış sürdü. Bankaların bankacılık hizmetlerinden elde ettiği gelir, 2025’in ilk sekiz ayındaki 766,3 milyar liradan 2026’nın aynı döneminde yüzde 38 oranında artarak 1 trilyon 57,2 milyar liraya yükseldi. Öte yandan kredilerden alınan ücret ve komisyonlar da yüzde 40,9 artarak 80,4 milyar liradan 113,3 milyar liraya çıktı.