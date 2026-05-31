Tokat'ın ilçesinde taşkın nedeniyle eğitim durduruldu

Tokat Valiliği, bölgede devam eden taşkın riski nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Alınan kararlar doğrultusunda Turhal ilçesinde taşımalı eğitime iki gün süreyle ara verilirken Turhal, Erbaa ve Pazar ilçelerindeki tahliye tedbirlerinde güncellemeye gidildi.

TURHAL'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, taşkın riski çerçevesinde Turhal ilçesinde bulunan Çevlikler İlkokulu ile Arapören köyündeki taşımalı eğitime 1-2 Haziran tarihlerinde ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Turhal ilçesindeki tahliye kararlarına ilişkin şu ayrıntılara yer verildi:

Tahliye tedbirleri kaldırılan bölgeler, Müftü, Yunus Emre, Yavuz Selim, Celal, Meydan, Kova, Fatih, Camii Kebir ve Kazım Karabekir mahalleleri, Tatlıcak ve Şatıroba köyleri ile Pazar mahallesinin bir kısmı. Tahliye tedbirlerinin devam ettiği bölgeler, Varvara, Hamam, Çevlikler ve Borsa mahalleleri ile Arapören, Kızkayası (Eski Pazar yolu altı), Elalmış (tren yolu altı), Sütlüce (Amasya yolu altı) ve Samurçay (tren yolu altı) köyleri.



ERBAA VE PAZAR İLÇELERİNDE SON DURUM

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kararları kapsamında Erbaa ve Pazar ilçelerindeki tedbirler de yeniden değerlendirildi.

Erbaa'ya bağlı Kızılçubuk, Tepekışla ve Çevresu köyleri ile organize sanayi bölgesi içinde bulunan kesme çiçek sera alanı için uygulanan tahliye tedbirleri kaldırıldı. Pazar'a bağlı Çiftlik köyü, Merkez Mahallesi Ada mevkisi ve Ovayurt köyü kanal altı bölgesinde yer alan üç hayvancılık işletmesi haricindeki tüm tahliye tedbirleri sonlandırıldı. Ancak, Esentepe Mahallesi Köprübaşı Küme Evleri mevkisi ile Sinanpaşa Mahallesi Pazar-Kalaycık mevkisinde tahliye tedbirlerinin sürdürülmesine karar verildiği kaydedildi. (AA)