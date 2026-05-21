TİP'ten mutlak butlan sonrası toplanma kararı: Karşı Devrim’e Direneceğiz!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar verdi.

Karara CHP'lilerin yanı sıra diğer partilerden de tepki geldi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), kararı tanımadıklarını vurgulayarak acil toplanma kararı aldıklarını duyrdu.

"KARŞI DEVRİM’E DİRENECEĞİZ!"

"Karşı Devrim’e Direneceğiz! Cumhuriyet Halk Partisi hakkında verilen mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Parti Meclisimiz konuyu detaylıca değerlendirmek üzere bu akşam olağanüstü toplanacaktır." denilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen mutlak butlan kararını tanımıyoruz.

Bu karar, hukuki terimlerle açıklanamayacağı gibi mevcut siyasi partiler düzenini tamamen kaosa sürükleyebilecek niteliktedir. Saray Rejimi, yargıyı bir kez daha rakiplerini tasfiye etmek için kullanmaktadır. Bağımsız yargı değil iktidar tarafından alındığı herkesçe bilinen bu karar, Türkiye’nin tüm ilerici birikimine, demokratik değerlerine, hukuk devleti ilkesine ve emekçilere karşı sürdürülen Karşı Devrim teşebbüsünün en ciddi saldırılarından biridir. Trump’ı ve dünyanın bütün karanlık güçlerini arkasına alan Tayyip Erdoğan, halkın iradesine, halk egemenliğine karşı giriştiği bu savaşta başarılı olamayacak.

İlan ediyoruz:

Bu karara ve Saray’ın karşı devrimci saldırısına direneceğiz.

Başta bu kararın çıkmasına vesile olan ve koltuğa geçmeye niyetlenen herkes Saray’ın kuklasıdır.

İktidar icazetiyle CHP koltuğuna geçecek kişiyi siyaseten tanımayacağız."