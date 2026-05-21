Son Dakika | Mutlak butlan sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama: Teslim olmamayı vadediyorum

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin açılan "mutlak butlan" davasında; Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin ise görevi devralmasına karar verdi.

Kararın ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BEN SİZE TESLİM OLMAMAYI VADEDİYORUM"

Özel açıklamasında şunlara yer verdi:

"Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum!"