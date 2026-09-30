TESK’te 19 yıllık başkanlık dönemi kapandı! Yeni Genel Başkan belli oldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun (TESK) Ankara’da gerçekleştirilen 22. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi tamamlandı. Seçime tek listeyle giren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner, 695 delegenin 560’ının oyunu alarak TESK’in yeni Genel Başkanı seçildi. Böylece TESK’te 2007 yılında başlayan Bendevi Palandöken dönemi sona ermiş oldu.

SEÇİME TEK LİSTEYLE GİRİLDİ

TESK 22. Olağan Genel Kurulu’nda önceki dönem Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in liste çıkarmama kararı sonrasında seçime TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner’in listesiyle gidildi. Oy kullanmadan salondan ayrılan Palandöken’in 19 yıllık TESK Genel Başkanlığı dönemi de böylece sona erdi.

695 DELEGE OY KULLANDI

TESK’ten edinilen bilgiye göre oy kullanma işlemi saat 17.00’de tamamlandı. Toplam 695 delegenin oy kullandığı seçimde Mehmet Yiğiner 560 oy aldı ve TESK Genel Başkanı seçildi. Oyların 85’i ise geçersiz sayıldı.

PALANDÖKEN 2007'DE BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Bendevi Palandöken, 1996-1999 yılları arasında TESK Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştu. Palandöken, 2007 yılında TESK Genel Başkanlığı’na seçilmişti. (ANKA)