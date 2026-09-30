Esnaflar Odası seçiminde ortalık karıştı: Palandöken 'çekildi' iddiasına zehir zemberek yanıt verdi

Türkiye genelindeki milyonlarca esnaf ve sanatkarı temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu, başkent Ankara’da bir otelin toplantı salonunda toplandı.

Sektörün geleceğine ve yeni dönem yönetimine yön verecek genel kurula, 2007 yılından bu yana 19 yıldır genel başkanlık görevini kesintisiz sürdüren Bendevi Palandöken’in ibra şoku ve ardından gelen açıklaması damgasını vurdu.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMİYORUM"

TESK Başkanı resmi olarak adaylıktan çekilmediğini söyledi:

"Adaylıktan çekilmedim, liste çıkarmıyorum. Çünkü adil ve eşit bir seçim yapılmıyor."

YÖNETİM VE DENETİM KURULU RAPORLARI İBRA EDİLMEDİ

Genel kurul divanının oluşturulmasının ardından gündem maddelerine geçilen toplantıda, mevcut yönetimin faaliyet ve denetim raporları delegelerin oylamasına sunuldu. Yapılan oylamada, delegelerin çoğunluğunun ret oyu vermesiyle Palandöken başkanlığındaki TESK yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edilmedi. Gelişmelerin salonda tansiyonu yükseltmesi üzerine kürsüye çıkan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, delegelere hitap ederek seçim yarışında liste çıkarmayacağını ilan etti.

KÜRSÜDE HELALLİK İSTEDİ

Kürsüde yaptığı konuşmada seçim atmosferinin adil bir zeminden uzaklaştığını savunan Bendevi Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Siz de görüyorsunuz, adil ve eşit olmayan bu şartlarda artık seçime girip liste çıkarmama gerek kalmadığına karar verdim. Ben sizlerden helallik istiyorum. Siz kararınızı vermişsiniz, verebileceğiniz en doğru kararı vermenizi tavsiye ediyorum. Kazasız belasız görevinizi benim gibi yapıp, alın akıyla huzurlara çıkmayı nasip etsin diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun."

Konuşmasının ardından delegelerle vedalaşan Palandöken, ekibiyle birlikte toplantı salonunu terk etti.

ADAY OLMAYACAK İDDİASI SONRASI SERT AÇIKLAMA

Salondan ayrılışı sırasında basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Palandöken, gazetecilerin soruları üzerine sürecin perde arkasına dair suçlamalarda bulundu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik Bendevi'nin adaylık yarışından çekildiğini duyurmuştu:

"TESK’te başkanlık seçimi Bendevi Palandöken adaylıktan çekildi. 19 yıldır TESK Başkanlığı yapan Bendevi Palandöken başkanlık yarışından çekildi. TESK başkanlık seçimine önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Mehmet Yiğiner tek aday olarak giriyor. Yeni TESK Başkanı Mehmet Yiğiner diyebiliriz. Hayırlı olsun."

Palandöken ise gazetecilere yaptığı açıklamada resmi olarak adaylıktan feragat etmediğini söyledi. Yaşanan usulsüzlükler nedeniyle seçime liste sunmayacağını belirten Palandöken sözlerine şöyle devam etti:

"Adaylıktan çekilmedim, liste çıkarmıyorum. Çünkü adil ve eşit bir seçim yapılmıyor. Bağırtı, gürültü, her türlü iftira... Bakanlığa biz şikayet ettik, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştuk. Böyle bir genel kurulun adil olmadığını siz de görüyorsunuz. Genel Başkanının konuşmasını dinlemeye bile tahammül edemeyenleri yönetmek çok zor. Arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum."

EN GÜÇLÜ ADAY OLDU

Palandöken’in liste çıkarmayarak çekilmesiyle birlikte, TESK Genel Başkanlığı için daha önce resmi olarak adaylığını açıklayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner genel kurulda en güçlü aday konumuna yükseldi.

Genel kuruldaki seçim süreci, divan başkanlığı gözetiminde delegelerin oy kullanma işlemleriyle devam ediyor.