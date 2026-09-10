Terkedilen yavru kediye annelik yapmaya başladı: Sırtında taşıyor, kimseyi yanına yaklaştırmıyor

Amasya'nın 55 Evler Mahallesi'nde annesi tarafından sokağa terk edilen minik yavru kediye 7 yaşındaki 'Kuki' isimli golden cinsi köpek sahip çıktı. Yaklaşık iki haftadır yavruyu bir an olsun yanından ayırmayan sevimli köpek, türler arasındaki düşmanlık ezberini tamamen yıktı.

SIRTINDAN İNMİYOR

Amasya'nın 55 Evler Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Andıran'a ait 7 yaşındaki golden cinsi köpek Kuki, sokağa terk edilen minik bir kediyi sahiplendi. Yaklaşık iki hafta önce annesini kaybeden yavruya kucak açan Kuki, kedinin bakımını adeta öz annesi gibi üstlendi.

Sokakta tek başına kalan kedi, bahçede yaşayan Kuki'nin şefkatine sığınarak kısa sürede hayata tutundu. İkilinin gün boyu oyunlar oynadığı ve minik yavrunun köpeğin sırtında ve başında güvenle uyuduğu görüldü.

Bahçeye su ve mama kapları yerleştiren Ayşe Andıran, can dostunun sergilediği korumacı tavrı şu sözlerle anlattı.

"Kediyi annesi herhalde bırakmış, terk etmiş. Bizim köpeğimiz sahiplendi onu. Annelik yapıyor. Gece, gündüz hep beraberler. Bazen oluyor sırtında yatıyor, bazen oluyor başında yatıyor. Çok güzel anlaşıyorlar. Bunlar çok güzel dost oldular. Çok güzel anlaşıyorlar. Gayet iyiler yani. Köpeğimiz annelik yapıyor yavru kediye. Sahiplendi bayağı, güzel bakıyor ona. Kıskanıyor, yanına yaklaşanlara havlıyor."

YANINA YAKLAŞANA HAVLIYOR

Yavru kediyi bir an olsun yalnız bırakmayan Kuki, yabancıların bahçeye girmesine kesinlikle izin vermiyor. Minik yavruya yaklaşmak isteyen kişilere havlayarak tepki gösteren fedakar köpek, kediyi çevresindekilerden kıskanarak koruyor.

Köpeğin uysal karakterine dikkat çeken mahalle sakinlerinden Sümeyye Dayıoğlu, hayvanlar arasındaki sıradışı bağı doğruladı.

Sümeyye Dayıoğlu, "Küçüklüğünden beri böyle aşırı samimi bir köpek. Kedi de iki haftadır falan burada, birlikteler. Çok güzel annelik yapıyor, sahip çıkıyor ona. Normalde hani insanlar derler kedi ile köpek asla anlaşamaz diye ama Kuki hangi hayvan olursa olsun hep birlikte. Hatta mama kabı da var orada. Yeri geliyor kirpilerle bile yemek yediği oluyor. Kediyi de çok kıskanıyor. Hiç kimseyi yanına yaklaştırmak istemiyor." diyerek yaşanan dayanışmayı aktardı.

MAHALLEDE HERKESİN SEVGİLİSİ OLDU

Bahçede kurulan ortak yaşam alanında bir an bile ayrılmayan ikili, 55 Evler Mahallesi'nde çevre sakinlerinin büyük ilgisini çekiyor.

Görenleri gülümseten bu dostluk hikayesi, hayvanseverler tarafından örnek bir bağlılık olarak karşılanıyor.

(AA)