Tera’nın patronu Emre Tezmen’e savcılık sorgusunda 1.2 milyar liralık transfer soruldu

Fon krizinin patlamasından kısa süre önce farklı hesaplara yüklü para gönderen isimler arasına Emre Tezmen’in de eklendiği anlaşıldı. Tera Holding'in tutuklanan sahibi Emre Tezmen’e savcılık sorgusunda dikkat çeken bir para transferi soruldu.

Özen Kuzu da (ortada) çok sayıda iş insanı ile birlikte ABD'de bulunuyor.

TEK KALEMDE 1.2 MİLYAR LİRA GÖNDERDİ

MASAK raporuna göre Emre Tezmen, 28 Ağustos 2026 günü Kuzu Group'un patronu Özen Kuzu'ya 1 milyar 159 milyon 772 bin TL gönderdi. Tezmen’in sorgusunu yapan savcı “Özen Kuzu ile aranızdaki hukuki ve ticari ilişki nedir. Bu ödemenin kaynağını hangi işlem karşılığında yapıldığını ve karşılığında tarafınıza geçen mal varlığı veya hakkı açıklayınız. Ödemeye ilişkin sözleşme fatura, tapu veya pay devri belgesi mevcut mudur” diye sordu.

Serdar Turhan ile ortağı Muhammed Yarız da 2 farklı isme yüklü para transferi yapmıştı.

PARAYI GÖNDERDİ ŞİRKETİ HATIRLAMIYOR!

Emre Tezmen ise bu soruya şu yanıtı verdi: “Söz konusu Özen Kuzu ile aramızda ilişki Prive Sigorta’nın satın alımı ile ilgilidir. Yazan bakiye gönderildi diye biliyorum. Ve bu şirket Tera Grubu bünyesinde olabilir. Şu an çok hatırlamıyorum. Ama şahsım üzerinde de olabilir” dedi.

ŞİRKET HALEN ÖZEN KUZU ADINA KAYITLI

Emre Tezmen’in sözünü ettiği şirket Prive Sigorta AŞ., Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, anılan şirket halen Özen Kuzu adına görünüyor. Şirketin yönetiminde ise Özen Kuzu ile grubun üst düzey bir yöneticisi bulunuyor.

KUZU DA ÇOK SAYIDA İŞ İNSANI İLE ABD’DE

Öte yandan, iktidara yakınlığı ile bilinen Kuzu Group'un sahiplerinden Özen Kuzu da şu sıralar ABD’de bulunuyor. Kuzu’nun yanı sıra çok sayıda iş insanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM zirvesi için gittiği ABD’de bulunuyor. Konu ile ilgili telefonla aradığımız Özen Kuzu’ya ise ulaşılamadı.