Tekerlekli sandalyeli eşi balkondan bağırarak yardım istedi: Yaşlı kadın banyoda boğazında kesiyle ölü bulundu

Olay, Mudanya, Güzelyalı Mahallesi’nde dün akşam saat 18.00 sıralarında yaşandı. Atatürk Caddesi üzerindeki Selvi Apartmanı’nın 3’üncü katında oturan tekerlekli sandalyeye bağımlı 82 yaşındaki A.K., evinin balkonuna çıkarak çevredekilere sesini duyurmaya çalıştı.

Yaşlı adamın çaresizce komşularından yardım istemesi üzerine, durumdan şüphelenen mahalle sakinleri vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

BANYONUN ZEMİNİNDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Gelen ihbarın ardından belirtilen adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir veya çevredekilerin yardımıyla eve giren emniyet güçleri, içeride korkunç bir manzara ile karşılaştı. Evde yapılan aramada, A.K.’nin 77 yaşındaki eşi Faize Karaca banyoda hareketsiz ve kanlar içinde yerde yatarken bulundu.

Sağlık personellerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz kadının yaşamını yitirdiği saptandı.

BOĞAZINDA KESİCİ ALET İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemelerde Faize Karaca’nın hayatını kaybetme nedenine dair kahredici bir detay öne çıktı. Yaşlı kadının boğazında kesici bir aletle sarf edilmiş derin kesi izlerine rastlandı.

Olay yerinde savcılık tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemelerin ardından, Karaca’nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)