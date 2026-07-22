Tayt giyince görevden alınan Vali Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan'a veda etti, bisikletliler uğurladı

Bisiklet festivalinde giydiği spor kıyafeti nedeniyle başlayan tartışmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, kentten düzenlenen törenle uğurlandı. Çiçekli'nin vedasına çok sayıda vatandaş katılırken, bisikletli sporcular da konvoy oluşturarak kendisine eşlik etti.

Trend Haber'deki habere göre uğurlama töreninde konuşan Çiçekli, görev süresi boyunca kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, Ardahan'a hizmet etmeye büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi. Kendisine verilen her görevi "aşkla ve sadakatle" yerine getirmeyi ilke edindiğini belirten Çiçekli, kamu görevini onur meselesi olarak gördüğünü ifade etti.

Görev yaptığı süre boyunca kente hizmet etmeye gayret ettiğini dile getiren Çiçekli, kendisine güvenerek bu görevlere layık gören devlet büyüklerine de şükranlarını sundu. "Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadığıma inanıyorum. En büyük şerefim de budur" diyen Çiçekli, Ardahanlılarla vedalaşmasının ardından makam aracına bindi.

BİSİKLETLİLER PEDAL ÇEVİRDİ

Kentten ayrılırken "Muhteşemsin Ardahan, elveda Ardahan" sözleriyle veda eden Çiçekli'ye, bir grup bisikletli sporcu da pedal çevirerek eşlik etti.

TARTIŞMALARIN ARDINDAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınma süreci, bisiklet sürdüğü sırada giydiği taytlı spor kıyafetinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla başladı. Butlancı CHP Ardahan Milletvekili İnan Akgün Alp, söz konusu görüntülere ilişkin yaptığı "Taytla geziyor, böyle vali olmaz" açıklamasıyla Çiçekli'yi hedef almıştı.

Yaşanan tartışmaların ardından yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çiçekli merkeze alınırken, yeni görevine ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

"PEDAL ÇEVİRMEYE DEVAM"

Görevden alınmasının ardından yaptığı değerlendirmede eleştirilere yanıt veren Çiçekli, bisikleti profesyonel düzeye yakın şekilde yaptığını belirterek, giydiği kıyafetin tamamen spor amaçlı olduğunu söylemişti. Hafta sonları ve sabah erken saatlerde antrenman yaptığını vurgulayan Çiçekli, "Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz. Bu karar büyüklerimizin takdiri. Devletimiz, milletimiz var olsun. Pedal çevirmeye devam" ifadelerini kullanmıştı.