Eşi tayt giyince görevden alınmıştı: Vali yardımcısı İstanbul'a atandı

Ardahan Valisi olarak görev yapan Mehmet Fatih Çiçekli, bisiklet sürdüğü esnada tercih ettiği taytlı kıyafetinin görüntülere yansıması üzerine butlancı CHP milletvekili İnan Akgün Alp "Taytla geziyor, böyle vali olmaz" sözleriyle hedef göstermişti. Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, bisiklet kıyafeti giydiği görüntülerin ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınmıştı.

EŞİNE İSTANBUL'DA YENİ GÖREV

Vali Çiçekli'nin merkeze alınmasının ardından, aynı kentte Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapan eşi Esengül Korkmaz Çiçekli'nin akıbetine çevrilmişti. Yeni görev yeri belirlenen Esengül Korkmaz Çiçekli, alınan kararla birlikte İstanbul Vali Yardımcısı olarak devam edeceği belirtildi.

ARDAHAN'DA İDARİ DEĞİŞİM SÜRECİ TAMAMLANDI

Esengül Korkmaz Çiçekli’nin İstanbul Vali Yardımcılığı'na atanmasıyla birlikte Ardahan vilayetindeki idari değişim süreci de tamamlanmış oldu. Merkeze alınan eski Vali Mehmet Fatih Çiçekli’nin yeni görevine ilişkin resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

VALİ GERİ ADIM ATMAMIŞTI

Görevden alınan Vali Çiçekli, yaptığı açıklamada "Ben sporun değişik branşlarını profesyonele yakın yapan birisiyim. Hatta neredeyse profesyonelim. Yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum. Profesyonel düzeyde yapmak için elimden geleni yapıyorum. Üzerimdeki kıyafet de sabahları spor yapmakta kullandığım, spor yaparken giydiğim bir spor kıyafetidir. Onun dışında normal mesaimizde, hafta içinde zaten bu kıyafetle dolaşmıyoruz. Dolaşmayız. Hafta sonu, çok erken saatlerde bu sporu yaparız. Bu açıkça görülecektir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz. Bu karar büyüklerimizin takdiri. Devletimiz, milletimiz var olsun. Pedal çevirmeye devam." ifadelerini kullanmıştı.