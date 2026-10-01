Tarlaya kaçırıp kafasına silah dayadı: Savcı cinayete teşebbüs saymadı

Ankara'da yaşayan Dilek S., 9 Ekim 2025'te boşandığı Murat Ç. tarafından Pursaklar Kaymakamlığı önünde başına silah dayanarak bir tarlaya götürüldü. Fail Murat Ç., yaklaşık bir buçuk saat süren alıkoyma eyleminin ardından, akrabası olduğu belirtilen bir savcının olay yerine gelip kendisini ikna etmesi sonucu silahı bıraktı. Olay sonrasında gözaltına alınan Murat Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi ve hakkında adli süreç başlatıldı.

MAHKEME 'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' DEDİ SAVCI MÜTALAASINDA MADDEYİ DEĞİŞTİRDİ

Yargılama süreci ilk olarak "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla açılan davayla başladı. Ancak ilk mahkeme, eylemin niteliği gereği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek dosyayı görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Davanın ikinci duruşması Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'ın haberine göre duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, mahkemenin görevsizlik gerekçesinin aksine eylemin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturmadığını savundu. Savcı, Murat Ç.'nin yalnızca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ve bu suçun ağırlaştırıcı nedenleri uygulanarak cezalandırılmasını istedi.

SANIKTAN "ÇOK SEVDİĞİM İÇİN YAPTIM" SAVUNMASI

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Murat Ç., eski eşi Dilek S.'yi "çok sevdiği ve barışmak istediği için" bu eylemi gerçekleştirdiğini iddia etti. Sanık savunmasında ayrıca, Dilek S.'nin kendisine küfür ettiğini öne sürerek silahını bu nedenle çıkarıp başına dayadığını ileri sürdü.

"ÖLMESİ Mİ GEREKİYORDU"

Savcının mütalaasına Dilek S.'nin vekilliğini üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Nur Banu Satılmış sert tepki gösterdi. Mütalaaya katılmadıklarını ve itiraz ettiklerini belirten Satılmış, sanığın yaklaşık bir buçuk saat boyunca Dilek S.'nin şakağına silah dayadığını hatırlatarak eylemin basit bir alıkoyma olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Karara ve mütalaaya itiraz eden Avukat Nur Banu Satılmış mahkeme heyetine şu ifadelerle seslendi:

"Sanığın bu eylemini öldürme amaçlı gerçekleştirdiği muhakkaktır. Bu konuda şüphe yoktur. Bizim bütün çabamız sanığın adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması yönünde. Ancak o zaman eyleminin karşılığı olan cezayı almış olacağına inanıyoruz."

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanık Murat Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 22 Ekim tarihine erteledi.