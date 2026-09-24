Boşanıyorlardı, kızını almak için gittiği okulun önünde bıçaklandı: Genç kadından acı haber geldi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, anasınıfına giden kızını almak için gittiği okul bahçesinde boşanma aşamasındaki eşi Bayram Gök tarafından bıçaklanan 26 yaşındaki Buse Akgün Gök, kaldırıldığı hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti ve bugün toprağa verildi.

Olayın ardından yakalanarak tutuklanan katil zanlısının Buse Akgün Gök'ü göğsünden ve kasığından bıçakladığı öğrenilirken, acılı abla Nurcan Yıldız'ın, "Kardeşim kızına kokulu kalem ve silgi almış, okula gitmiş. Bayram, 'Orada konuşacağız' demiş, kardeşimi her yerinden bıçaklamış" sözleri kadın cinayetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

"BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKALARININ CANI YANMASIN; KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN"

Gözyaşları içinde kardeşini uğurlayan abla Nurcan Yıldız, Buse Akgün Gök'ün 4 ve 7 yaşlarında iki çocuğu olduğunu, çocukların yetimhaneye alındığını belirterek, "Çocuklarına yakın olmak için Etimesgut'ta ev tutmuştu. Annem de çocukların çantasında takip cihazı buldu. Parka giderken cihaz öttü. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın; kadın cinayetleri son bulsun" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIM KORKUYOR DİYE TEHDİT EDİLİRKEN POLİSE GİDEMEDİ"

Kardeşi Rabia Akgün ise ablasının 5 aydır çocuklarını göremediğini vurgulayarak, "Ben canımın yarısını toprağa verdim. Sokağa çıkamasınlar, en ağır cezayı alsın, müebbet alsın. Benim ablam 5 aydır çocuklarını görmüyor. Çocuklarım korkuyor diye tehdit edilirken polise gidemedi" dedi.

"ANNE, BABAMDAN UZAK DUR YANINDA BIÇAK GEZDİRİYOR"

Cinayetin planlı olduğunu belirten kuzeni Ayşen Çelik de, "Her şeyi planlamış, planlamasa zaten bıçak taşımaz. Küçücük kız, 'Anne, babamdan uzak dur yanında bıçak gezdiriyor' demiş" diyerek yaşanan caniliği anlattı.

NE OLMUŞTU?

17 Eylül'de Elvan Mahallesi'nde bulunan Şehit Turgay Topsakaloğlu İlkokulu'nun bahçesinde meydana gelen olayda Buse Akgün Gök, diğer velilerle birlikte beklediği sırada yanına gelen boşanma aşamasındaki eşi Bayram Gök ile tartıştı.

KIZINI ALMAYA GELDİĞİ OKUL BAHÇESİNDE SALDIRIYA UĞRADI

Saldırgan, genç kadını bıçakladıktan sonra otomobiliyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine özel hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen Buse Akgün Gök, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis tarafından yakalanan Bayram Gök çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, genç kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Gölbaşı Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)