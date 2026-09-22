Kadın cinayeti: 78 yaşındaki kadın eşi tarafından öldürüldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 78 yaşındaki M.U., tartıştığı aynı yaştaki eşi G.U.'yu bıçaklayarak öldürdü. Ülkede kaygı uyandıran ve artış gösteren kadın cinayetlerine bir yenisinin eklendiği korkunç olayın ardından gözaltına alınan cani koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Dün bir evde yaşanan olayda, 78 yaşındaki M.U. ile 78 yaşındaki eşi G.U. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi ve kavgaya dönüşmesi üzerine cani koca M.U., eline aldığı bıçakla eşi G.U.'yu yaraladı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Bıçaklı saldırıya uğrayan 78 yaşındaki G.U., aldığı ağır yaralar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri adrese sevk edildi.

Şüpheli M.U., emniyet güçlerince kısa sürede gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusu ve adli işlemleri tamamlanan şüpheli M.U., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ifadeleri alınan zanlı M.U., "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (AA)