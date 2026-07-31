Tarihi hamam 1,2 milyon liraya restore edilmişti! 3 ayda harabeye döndü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 1,2 milyon liralık bütçeyle restore ederek yeniden kullanıma açtığı 16. yüzyıl tarihli Namazgah Hamamı, mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesinin ardından bakımsız kaldı.

Tarihi yapıda camlar kırıldı, tarihi parçalar çalındı ve hamamın yasaklı madde kullanıcıları ile hırsızların uğrak noktası haline geldiği öne sürüldü. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise yapının yeniden ihaleye çıkarılarak hamam olarak hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

RESTORE EDİLDİ, MÜLKİYET DEĞİŞİNCE HARABEYE DÖNDÜ

İzmir'de kamu kaynaklarıyla restore edilen tarihi yapıların geleceğine ilişkin tartışmaları büyütecek yeni bir tablo ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Ece İçmez'in haberine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün polis eşliğinde tahliye ettirdiği Meslek Fabrikası'nın ardından, bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden işlev kazandırılan 16. yüzyıl tarihli Namazgah Hamamı'nın da mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesinden yalnızca 3 ay sonra harabeye döndüğü görüldü.

Agora Kazı Alanı'nın yanında bulunan tarihi yapının pencerelerinin kırıldığı, bazı bölümlerinin tahrip edildiği, çeşmelerinin söküldüğü ve bakır ile pirinç gibi tarihi parçalarının çalındığı belirtildi.

Mahalle sakinleri ise bölgede yeterli güvenlik önlemi alınmadığını dile getirdi.

"GÖZ GÖRE GÖRE TALAN EDİLİYOR"

Bölge esnafı, hamamın Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra uzun yıllar kadınlara ve erkeklere hizmet verdiğini, mülkiyet değişikliğinin ardından ise kaderine terk edildiğini söyleyerek, "Burası restore edildikten sonra çok güzel olmuştu. İnsanlar kullanıyordu, mahalleye canlılık katıyordu. El değiştirdikten sonra kapatıldı. O günden beri sahipsiz kaldı. Gece camları kırıp içeri giriyorlar. Yasaklı madde kullananlar geliyor, hırsızlar tarihi çeşmeleri söküyor, bakır ve pirinç parçaları çalıp götürüyor. Her geçen gün biraz daha tahrip oluyor" dedi.

Tarihi yapının korunmamasına tepki gösteren mahalle sakinleri ise, "Şu an gördüğünüz gibi kapalı. Bakan da yok, ilgilenen de. Burası Osmanlı'dan kalan çok önemli bir eser. Tarihimiz göz göre göre yok ediliyor" diye konuştu.

1,2 MİLYON LİRALIK RESTORASYONUN ARDINDAN MÜLKİYET DEĞİŞTİ

Özel mülkiyette bulunan Namazgâh Hamamı 2009 yılında kamulaştırıldı. Yapının tüm hisseleri 2013 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. Yaklaşık 1,2 milyon liralık yatırımla restore edilen tarihi yapı yeniden kullanıma açıldı.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan ihale sonucunda yapı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na üç yıllığına kiralandı. Kira süresinin 2025 Aralık ayında sona ermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi yeni ihale hazırlıklarına başladı. Ancak bu süreçte yapının 16 Mart 2026 tarihinde Kaptan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa Bin Mehmed Bey Vakfı adına tescil edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiği öğrenildi.

Tahliyenin üzerinden yalnızca 3 ay geçmesine rağmen tarihi yapının yağmalandığı yönündeki iddialar, kamu kaynaklarıyla restore edilen kültür varlıklarının korunmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

VAKIFLAR'DAN AÇIKLAMA: YENİDEN İHALEYE ÇIKACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, yapıda yaşanan tahribat ve güvenlik sorunlarına ilişkin bölgede sürekli görev yapan bir güvenlik personelinin bulunmadığını belirtti. Olası olumsuzlukların emniyet birimlerine bildirileceği ve yapının mevcut durumunun kurum personeli tarafından kontrol edileceği ifade edildi.

Yetkililer ayrıca, tarihi Namazgah Hamamı'nın yeniden işletmeye açılması amacıyla ihale hazırlıklarının sürdüğünü ve yapının hamam olarak hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.