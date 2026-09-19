Tam 3 metrelik yaptılar, 50 kilo eti kapış kapış yediler: Gören koştu!

Bursa’da düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali başladı. Festivalin en dikkat çeken lezzetlerinden biri, Bursa’nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan 3 metre uzunluğundaki Bursa lezzeti oldu. 50 kilo et kullanılan yemekte yaklaşık 700 kişinin tadına bakabileceği belirtildi.

TAM 3 METRE

“Fetheden lezzetler” temasıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, Bursa protokolünün Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki parkta katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Festival alanında ise 700. yıla özel hazırlanan 3 metre uzunluğundaki İskender kebabı dikkat çekti. Uluslararası Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı ve işletme sahibi Bahadır Tanrıverdi tarafından hazırlanan kebap için 50 kilo et kullanıldı.

Tanrıverdi, ortalama 700 kişinin tek tabaktan kebabın tadına bakabileceğini belirtti.

FESTİVAL ÜÇ GÜN SÜRECEK

Üç gün boyunca devam edecek festivalde gastro sahne buluşmaları, uluslararası lezzet atölyeleri, yarışmalar, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, sergiler, geleneksel gösteriler ve çeşitli konserler düzenlenecek. (AA)