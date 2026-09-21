Takı merasimi herkesi şaşkına çevirdi: Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı

Tekirdağ'da dünyaevine giren genç çift, düğün törenlerinin en heyecanlı anında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir sürprizle karşılaştı. Geleneksel takı merasimi sırasında altın ve para bekleyen davetliler, pistin ortasına getirilen canlı buzağı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Damadın çocukluk arkadaşı tarafından hediye edilen sevimli hayvan, salondaki tüm ilgiyi bir anda üzerine çekti.

SALONA GELEN BUZAĞI ŞAŞKINLIK YARATTI

Tekirdağ Karadenizliler Derneği Düğün Salonu bünyesinde hayatlarını birleştiren Büşra ve Serhat Cavar çifti, unutulmaz bir kutlamaya tanıklık etti. Damadın çocukluk arkadaşı olan Berkcan Coşan, geçimini hayvancılıkla sağlayan damada takı töreninde alışılmış hediyelerin dışına çıkarak bir buzağı armağan etti. Salonda davetlilerin alkışları arasında gezdirilen sevimli buzağı, gelin ve damadın yüzünü güldürdü.

Karşısında buzağıyı görünce gözlerine inanamadığını belirten damat Serhat Cavar, yaşadığı heyecanı dile getirdi. Beklenmedik armağanın kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu vurgulayan Serhat Cavar, duygularını şu sözlerle aktardı.

"Açıkçası benim için de şaşırtıcı bir hediye oldu çünkü hiç beklemiyordum. Normalde altın ya da para gibi hediyeler verilir. Buzağı beklemiyordum."

"KENDİSİNE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ"

Törendeki heyecana ortak olan gelin Büşra Cavar, salonun neşesi haline gelen hayvanın düğünlerine renk kattığını ifade etti. Eşinin ve aile dostlarının aynı işle uğraşması sebebiyle bu sürprizden büyük mutluluk duyduklarını anlatan Büşra Cavar, hediye için teşekkür ederek şöyle konuştu.

"Berkcan'a böyle bir hediye getirdiği için çok teşekkür ederim. Çok değişik oldu, düğünümüze renk kattı. Eşim de Berkcan da hayvancılıkla uğraşıyor. Biz çok mutlu olduk. Kendisine gözümüz gibi bakacağız. Biz de onu çok sevdik."

ÇANAKKALE'DEN ÖZEL OLARAK GETİRİLDİ

Yıllardır süren dostluklarını anlamlı bir jestle taçlandırmak istediğini belirten Berkcan Coşan, damatla aralarında kuvvetli bir gönül bağı olduğunu söyledi. Mesleklerinin getirdiği ortak bağı unutulmaz bir hatıraya dönüştürmek için Çanakkale'ye kadar gittiklerini vurgulayan Berkcan Coşan, salondaki yankıyı şu sözlerle anlattı.

"Kendisiyle çocukluktan beri beraberim. Aramızda kan bağı yok ama gönül bağımız var. Kendisini çok seviyorum. İkimiz de hayvancılıkla uğraştığımız için böyle bir hediye vermek istedim. Buzağıyı almak için Çanakkale'ye kadar gittik. Salona getirdiğimizde herkes bir anda etrafında toplandı. Çok büyük ilgi gördü, herkes şaşırdı."

(AA)