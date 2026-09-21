Tahliye vaadiyle 900 bin Euro aldı! Antalya Büyükşehir dosyasında yeni skandal

Halktv.com.tr/ÖZEL HABER

ALİ TAŞ

Denizli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından 27 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen “Bilgi Alma Tutanağı”nda, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/184 sayılı soruşturmasına ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı.

Tutanakta bilgisine başvurulan E.E., Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon kapsamında tutuklanan F.S. ve ailesini tanıdığını belirtti.

E.E.’nin beyanına göre süreç, F.S.’nin tutuklanmasının ardından ailesinin hukuki yardım arayışı sırasında başladı.

“İŞİN ANKARA’DAN BİTECEĞİNİ SÖYLEDİ” İDDİASI

E.E., ailenin Antalyaspor Başkan Vekili olan avukat Fatih Demirtop ile görüştüğünü belirterek, Fatih Demirtop’un soruşturmayla ilgili kendilerine yardımcı olabileceğini söylediğini öne sürdü.

Tutanaktaki beyana göre Fatih Demirtop’un “Ankara’da tanıdıkları olduğu” yönünde ifadeler kullandığını ileri süren E.E., bir süre sonra kendilerinden 500 bin Euro talep edildiğini iddia etti.

E.E., söz konusu meblağın karşılanabilmesi için aile tarafından para ve ziynet eşyalarının toplandığını öne sürdü.

İKİNCİ KEZ 400 BİN EURO İDDİASI

Tutanakta yer alan beyana göre ilk ödemenin ardından Fatih Demirtop’un bu kez 400 bin Euro daha istediği ileri sürüldü.

E.E., kendilerinin bu parayı veremeyeceklerini söylediklerini, bunun üzerine 400 bin Euro’nun F.S.’nin tahliye edildiği gün verilmesinin istendiğini iddia etti.

E.E.’nin anlatımına göre Fatih Demirtop, 500 bin Euro’nun “Ankara’daki üst düzey kişilere”, 400 bin Euro’nun ise kendisine kalacağını söyledi.

“TAHLİYE OLDUĞU GÜN VERİLMESİNİ İSTEDİ”

E.E., F.S.’nin daha sonra tahliye edildiğini, tahliyenin ardından daha önce konuşulan 400 bin Euro’nun temin edildiğini ileri sürdü.

Beyanına göre söz konusu para A.Ö. isimli kişiden alındı ve Fatih Demirtop’un evine götürüldü.

E.E. ise para teslimini bizzat görmediğini belirtti. Paraların çanta ve çuval içerisine konulduğunu, daha sonra bunların boş olarak geri getirildiğini gördüğünü öne sürdü.

A.G.’NİN ADI DA BEYANA GİRDİ

Tutanakta E.E., aile içerisinde yapılan görüşmeler sırasında Fatih Demirtop’un dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı A.G. ile bağlantısı bulunduğu yönünde kendilerine bilgi aktarıldığını ileri sürdü.

Adliye kaynakları, Avukat Fatih Demirtop hakkında fezleke düzenlendiği bilgisini doğruladılar.