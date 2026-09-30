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Halk TV Türkiye T24'ün kapatılma kararına YENİ Parti'den ilk tepki

T24'ün kapatılma kararına YENİ Parti'den ilk tepki

T24 hakkında verilen kapatılma kararına YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut tepki gösterdi. Bulut, "Demokrasiye, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir müdahale" dedi.

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T24'ün kapatılma kararına YENİ Parti'den ilk tepki

T24'ün kapatılma kararına YENİ Parti'den ilk tepki geldi. YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Bulut, kapatma kararının demokrasiye, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir müdahale olduğunu ifade etti.

Bulut'un açıklaması şöyle:

"T24’ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik kapatma kararı, demokrasiye, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir müdahaledir.

Bir haber portalını susturmak, yalnızca bir yayın organını değil; toplumun gerçeklere ulaşma hakkını, özgür düşünceyi ve demokratik hayatı susturmaya çalışmaktır.

Sansürle, yasakla, baskıyla gazetecilik susturulamaz.

Özgür basın susturulamaz!"

Son Dakika | T24'e kapatma kararı!Son Dakika | T24'e kapatma kararı!

NE OLMUŞTU?

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, T24'ün internet haber portalı ve sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu 'Ailem Güvende' soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üreten T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesapları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sansür İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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