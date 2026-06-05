Sürecin ilk yasal adımı için konuşulan tarih ortaya çıktı

İmralı sürecine ilişkin ilk yasal adımın atılmasının gündemde olduğu iddia edildi. Güvenlik bürokrasisinin hazırladığı son raporlar doğrultusunda DEM Parti ile toplantılar yapan AKP yönetimi, sürecin ilerletilmesine yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

SÜRECİN İLK YASAL ADIMI İÇİN KONUŞULAN TARİH ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, bayram öncesinde İmralı ve Kandil ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından hazırlanan değerlendirme raporları AKP yönetiminde ele alındı. Hafta başından bu yana süreçte görev alan isimlerin, hem güvenlik bürokrasisi hem de DEM Parti temsilcileriyle çeşitli toplantılar yaptığı belirtildi.

Görüşmelerde, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan temaslarda gündeme gelen takvim ve yol haritasının değerlendirildiği aktarıldı.

Ayrıca Kandil dahil olmak üzere örgütün Kuzey Irak'taki kamplarının boşaltılması, silahların teslim edilmesi ve örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşlerine ilişkin başlıklarda mesafe alındığı öne sürüldü.

Söz konusu başlıkları içeren yasal düzenlemeler ile silah bırakma sürecini ve örgüt üyelerinin toplumsal entegrasyonunu takip edecek bir mekanizma kurulmasına yönelik görüş birliği oluştuğu ifade edildi. Bu kapsamda geçici ve süreli bir çerçeve yasanın, TBMM tatile girmeden önce çıkarılması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

AKP kaynaklarının, sürecin belirlenen yol haritası doğrultusunda ilerlediğini savunduğu ve silah bırakma sürecinin tamamlanmasını kritik eşik olarak gördüğü öğrenildi. Kaynakların, önümüzdeki dönemde önemli gelişmeler yaşanabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.